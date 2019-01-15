ЄС — головний партнер: Україна значно збільшила експорт товарів

Експорт українських товарів за 11 місяців 2018 року склав 43,2 млрд доларів.

Таким чином, відповідний показник у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшився на 9,9%, повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі у Telegram.

За товарною структурою Україна найбільше експортує:

некоштовних металів та виробів із них — на 10,7 млрд доларів;

продуктів рослинного походження — на 8,9 млрд доларів;

машин, обладнання та механізмів — на 4,2 млрд доларів;

жирів та олії — на 4 млрд доларів.

За даними Мінекономрозвитку, основним торговельним партнером України із часткою у 42,6% від загального обсягу залишається Європейський Союз.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна у 2018 році імпортувала нафтопродуктів на 5,54 млрд доларів. Порівняно з 2017 роком імпорт зріс на 31%.

Імпорт із Білорусі у грошовому вираженні становить 2,11 млрд доларів (38,1%), з Росії — 2,07 млрд доларів (37,3%), а з Литви — 570,5 млн доларів (10,3%).

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