ЄС ухвалив нове рішення щодо української курятини

Європейська комісія скасувала заборону на ввезення курятини з України, яка діяла через спалах пташиного грипу.

"Ми здобули дві перемоги в аграрному і санітарному та фітосанітарному секторах. По-перше, в результаті проведеної консолідованої роботи з Європейською комісією сьогодні опубліковано рішення про зняття заборони ЄС на імпорт і транзит по території ЄС продукції птахівництва з України", – повідомив в Facebook представник України при Європейському Союзі, посол Микола Точицький.

За його словами, європейці вперше застосували режим зонування щодо України в контексті спалаху грипу птиці.

"Але ми не зупиняємося на досягнутому та плануємо запровадити механізм раннього попередження в аграрному секторі, що сприятиме своєчасному попередженню та належній боротьбі з захворюваннями тварин і рослин та запобіганню їх можливого негативного впливу на взаємовигідні торговельні відносини між Україною та ЄС", – резюмував Точицький.

Європейська комісія скасувала заборону на ввезення курятини з України, який діяв через спалах пташиного грипу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 січня Європейський Союз тимчасово призупинив ввезення з України м'яса птиці, м'ясної продукції з птиці і термічно необроблених продуктів з птиці.

24 січня Білорусь заборонила ввезення в країну курятини з України через випадки захворювання птахів високопатогенним грипом.

17 лютого у ЄС переглянули рішення про припинення ввезення м'яса української птиці. Однак Єврокомісія лише частково зняла заборону на експорт курятини.

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