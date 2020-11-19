ЄС більше не виділить жодного євро режиму Лукашенка, – глава дипломатії

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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Олександр Лукашенко

Євросоюз більше не виділить ні одного євро режиму незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як заявив заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, відтепер вся спонсорська допомога буде направлена неурядовим організаціям для підтримки громадянського суспільства, передає "РБК-Україна".

"Ми більше не переведемо жодного євро режиму Лукашенка. Всі гроші підуть на розвиток громадянського суспільства Білорусі через різні неурядові організації", – заявив він.

Також за підсумками зустрічі міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що поки Лукашенко не піде на діалог з народом, ЄС буде підвищувати тиск на нього.

Євросоюз вже погодив введення нового пакету санкцій, під які потраплять не тільки чиновники, а й організації, компанії і бізнесмени, пов'язані з окупаційною владою, передає "Європейська правда".

"Репресії режиму Лукашенка проти людей не припинилися. Ми вже внесли до списку санкцій понад 50 осіб в рамках двох раундів санкцій і сьогодні ми домовилися почати підготовку до нового етапу", – сказав Боррель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада Рада Європейського Союзу затвердила додатковий список санкцій за фальсифікацію виборів в Білорусі. Зокрема, вони стосувалися незаконно обраного президента Олександра Лукашенка. Після цього аналогічний крок зробила і Канада.

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