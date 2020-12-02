Єрмак заявив, що великий бізнес не повинен ховатися за фізособами-підприємцями

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив про важливість того, щоб великий бізнес не ухилявся від сплати податків, ховаючись за фізособами-підприємцями.

"Увага фіскальних органів має бути прикута саме до подібних схем. А чесні невеликі підприємці мають працювати спокійно", – повідомив він у Facebook, коментуючи відтермінування обов'язкового використання касових апаратів для ФОП II-IV груп.

За словами Єрмака, в умовах пандемії та карантину для президента Володимира Зеленського важливо підтримати саме чесний малий і середній бізнес.

"Щоб терміново вирішити ситуацію, президент подав законопроект як невідкладний, і на його базі фракції знайшли компромісне рішення, яке отримало 319 голосів "за". Тому це – спільна робота. Документ скасовує норму про так званий кешбек, яка викликала велике обурення у суспільстві", – наголосив голова ОП.

Він також додав, що ухвалені правки зменшують перелік ризикових видів діяльності та прив’язують усі ліміти до ставки мінімальної заробітної плати, зокрема ліміт фіскалізації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за пропозицією президента Володимира Зеленського облік обігу фізичних осіб-підприємців перенесли на рік, до 1 січня 2022 року. Унаслідок такого рішення в тіні можуть залишитися сотні тисяч ФОП, які вже перевищують ліміти обігу й повинні платити повні податки, однак приховують свій виторг.

Це вдарить по бюджетних наповненнях. Україна втратить щонайменше 2,5 млрд. Крім того, за пропозицією Зеленського скасували штрафи в тому разі, якщо в касі виявлять більше грошей, ніж враховано податковою. Крім того, введення обліку – одна з умов меморандуму з МВФ, на який погодилася українська влада.

Відповідні зміни президент подав у законопроєкті №4439, потім представники всіх фракцій створили доопрацьований документ №4439-д і ухвалили його.