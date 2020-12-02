Єрмак заявив, що великий бізнес не повинен ховатися за фізособами-підприємцями

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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Єрмак заявив, що великий бізнес не повинен ховатися за фізособами-підприємцями

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив про важливість того, щоб великий бізнес не ухилявся від сплати податків, ховаючись за фізособами-підприємцями.

"Увага фіскальних органів має бути прикута саме до подібних схем. А чесні невеликі підприємці мають працювати спокійно", – повідомив він у Facebook, коментуючи відтермінування обов'язкового використання касових апаратів для ФОП II-IV груп.

За словами Єрмака, в умовах пандемії та карантину для президента Володимира Зеленського важливо підтримати саме чесний малий і середній бізнес.

"Щоб терміново вирішити ситуацію, президент подав законопроект як невідкладний, і на його базі фракції знайшли компромісне рішення, яке отримало 319 голосів "за". Тому це – спільна робота. Документ скасовує норму про так званий кешбек, яка викликала велике обурення у суспільстві", – наголосив голова ОП.

Він також додав, що ухвалені правки зменшують перелік ризикових видів діяльності та прив’язують усі ліміти до ставки мінімальної заробітної плати, зокрема ліміт фіскалізації.

Єрмак заявив, що великий бізнес не повинен ховатися за фізособами-підприємцями

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за пропозицією президента Володимира Зеленського облік обігу фізичних осіб-підприємців перенесли на рік, до 1 січня 2022 року. Унаслідок такого рішення в тіні можуть залишитися сотні тисяч ФОП, які вже перевищують ліміти обігу й повинні платити повні податки, однак приховують свій виторг.

Це вдарить по бюджетних наповненнях. Україна втратить щонайменше 2,5 млрд. Крім того, за пропозицією Зеленського скасували штрафи в тому разі, якщо в касі виявлять більше грошей, ніж враховано податковою. Крім того, введення обліку – одна з умов меморандуму з МВФ, на який погодилася українська влада.

Відповідні зміни президент подав у законопроєкті №4439, потім представники всіх фракцій створили доопрацьований документ №4439-д і ухвалили його.

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