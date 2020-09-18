Витрати на Офіс президента повинні вирости на 354 млн: Єрмак заявив про економію
Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає неприпустимим збільшення витрат на утримання органів державної влади під час економічної кризи.
Таку заяву було опубліковано на сайті президента України ввечері в п'ятницю, 18 вересня. Коментуючи проект Держбюджету на 2021 рік, Єрмак заявив, що Володимир Зеленський "вимагає від усіх органів влади жорсткої економії".
"Всі витрати повинні бути добре обґрунтованими і дійсно необхідними. Всіх чиновників, хто дозволить собі неадекватні витрати, будуть нещадно звільняти, а кожну підозрілу витрату – ретельно перевіряти", – запевнив глава ОП.
Єрмак повідомив, що звернувся до Міністерства фінансів і Державного управління справами з проханням ретельно попрацювати разом з народними депутатами проекту закону для "раціонального скорочення витрат на забезпечення діяльності Офісу президента".
За словами Єрмака, зараз чисельність співробітників Офісу президента найнижча за останні 10 років [419 при максимальній кількості 579 в 2014 році]. Він заявив, що Зеленський готовий на 10% скоротити штат співробітників ОП в разі потреби.
Як писав OBOZREVATEL, згідно з проектом закону про "Державний бюджет України на 2021-й рік" видатки на Офіс президента можуть збільшитися на 39% в порівнянні з роком нинішнім – до 1 мільярд 266,8 мільйона гривень. Таким чином, вже в наступному році українські платники податків повинні будуть витратити на президента на 354 млн більше. Збільшити хочуть як споживчі витрати в цілому, куди входять поїздки і перельоти президента, так і витрати на зарплати апарату.