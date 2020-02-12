Єрмак дав вказівку зробити Україну інвестиційною Меккою

Новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна має стати інвестиційною Меккою.

"Наше бажання, наша мета зробити так, щоб Україна стала інвестиційною Меккою. Тому ми маємо конкретні кроки, програми, як це зробити", – заявив Єрмак на брифінгу у середу, 12 лютого.

За його словами, одним із дуже важливих напрямків буде регіональна політика.

"Це завдання отримали наші губернатори. Цим опікується уряд України. Цим опікуються всі, хто залучений до програм інвестиційного розвитку", – резюмував новий керівник Офісу президента.

Новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна має стати інвестиційною Меккою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна посіла 131 місце в рейтингу інвестиційної привабливості країн світу BDO International Business Compass.

За останній рік країна піднялася на три позиції у відповідному індексі.

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