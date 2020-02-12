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12 лютого • оновлено в 13:27
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Єрмак дав вказівку зробити Україну інвестиційною Меккою

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Новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна має стати інвестиційною Меккою.

"Наше бажання, наша мета зробити так, щоб Україна стала інвестиційною Меккою. Тому ми маємо конкретні кроки, програми, як це зробити", – заявив Єрмак на брифінгу у середу, 12 лютого.

За його словами, одним із дуже важливих напрямків буде регіональна політика.

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"Це завдання отримали наші губернатори. Цим опікується уряд України. Цим опікуються всі, хто залучений до програм інвестиційного розвитку", – резюмував новий керівник Офісу президента.

Новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна має стати інвестиційною Меккою

Новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна має стати інвестиційною Меккою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна посіла 131 місце в рейтингу інвестиційної привабливості країн світу BDO International Business Compass.

За останній рік країна піднялася на три позиції у відповідному індексі.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Больше, чем на полгода уринянам не даёт даже МВФ. Почему? Потому, что кастрюли имеют весьма тупую схему решения этого вопроса - перекредитовываются. И рано или поздно эта пирамида рухнет. Это одно. Другое - аццкий бардак на всех уровнях, где и концов не найти, если шо
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1
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
дал указание! А у него ПРАВО такое есть? Пусть своей жене указания дает! Хто оно такое?
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3
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Ш. Олег
Ш. Олег
Воронов Сергей, право-то у него как раз есть. Сомневаюсь, имеются ли возможности. Тут ведь какое дело? Одних указаний для того, чтобы в Украину начали инвестировать деньги, мало. Инвесторы, как правило, не являются идеалистами и меценатами, им нужно видеть перспективы подобных вложений и гарантии, что вложенные деньги не окажутся выброшенными на ветер, а вернутся, причём с прибылью. Может Ермак заинтересовать и дать подобные гарантии? Я имею ввиду, конечно, не пустые обещания "мамой клянусь!", а реальный бизнес-план.
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Питон Каа
Питон Каа
А этих мер точно будет достаточно? А чего раньше мешало? Программы были неправильные или шаги неуверенные?
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4
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кризский Игорь, яйца вам мешают всю жизнь. Или вы просто танцевать не умеете
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1
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Питон Каа, Москали подлые мешают всю жизнь.
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1

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