Ердоган розповів, коли Туреччина отримає смертоносну зброю Росії

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що російські зенітні ракетні комплекси С-400 доставлять до Туреччини протягом 10 днів.

Про це повідомляє NTV. При цьому турецький лідер заявив, що США не збираються вводити санкції проти Туреччини, незважаючи на покупку зброї.

Він також додав, що обговорив це питання на саміті G20 в Японії з президентом США Дональдом Трампом.

Турецький президент також висловив упевненість в тому, що Туреччина зможе без проблем врегулювати розбіжності з США, викликані поставками російських С-400.

Реджеп Тайіп Ердоган Gettyimages

Як повідомляв OBOZREVATEL 13 липня Ердоган заявив, що Анкара вже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400. "Це питання закрите", – додав турецький лідер, відповідаючи на критику влади США. За його словами, очікується, що Росія поставить до Туреччини С-400 в липні.

Раніше Вашингтон вже попереджав Анкару, що в разі придбання цих озброєнь Сполучені Штати можуть відмовити Туреччині в продажу F-35. Туреччина замовила у США до теперішнього часу 30 літаків F-35 з можливих 100.

19 червня стало відомо, що США розглядають можливість введення санкцій щодо Туреччини у відповідь на плани закупити С-400.

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