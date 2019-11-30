Ердоган назвав офіційну дату запуску нового газопроводу в обхід України

Газопровід "Турецький потік", який дозволить постачати російський газ до Європи в обхід України, буде запущено 8 січня 2020 року.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що урочисті заходи на честь запуску трубопроводу відбудуться у Стамбулі, передає РБК.

"Звичайно, у нас є ще один дуже важливий крок, який ми зробимо. 8 січня у Стамбулі ми запустимо газопровід під назвою "Турецький потік", – заявив він.

"Газпром" почав будівництво морської ділянки газопроводу "Турецький потік" у травні 2017 року.

Трубопровід протяжністю 930 км проходить по дну Чорного моря до узбережжя Туреччини.

У листопаді 2018 року російський монополіст завершив будівництво газопроводу "Турецький потік" і запустив поставки газу по ньому. Далі буде прокладена сухопутна транзитна гілка до кордону Туреччини з суміжними країнами протяжністю 180 км.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що урочисті заходи на честь запуску трубопроводу відбудуться в Стамбулі

Як повідомляв OBOZREVATEL, при цьому США виступають проти будівництва газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", які дозволять Росії постачати газ до Європи в обхід України.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!