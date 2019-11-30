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1 грудня • оновлено в 06:18
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Ердоган назвав офіційну дату запуску нового газопроводу в обхід України

7.8т
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Газопровід "Турецький потік", який дозволить постачати російський газ до Європи в обхід України, буде запущено 8 січня 2020 року.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що урочисті заходи на честь запуску трубопроводу відбудуться у Стамбулі, передає РБК.

"Звичайно, у нас є ще один дуже важливий крок, який ми зробимо. 8 січня у Стамбулі ми запустимо газопровід під назвою "Турецький потік", – заявив він.

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"Газпром" почав будівництво морської ділянки газопроводу "Турецький потік" у травні 2017 року.

Трубопровід протяжністю 930 км проходить по дну Чорного моря до узбережжя Туреччини.

У листопаді 2018 року російський монополіст завершив будівництво газопроводу "Турецький потік" і запустив поставки газу по ньому. Далі буде прокладена сухопутна транзитна гілка до кордону Туреччини з суміжними країнами протяжністю 180 км.

Ердоган назвав офіційну дату запуску нового газопроводу в обхід України

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що урочисті заходи на честь запуску трубопроводу відбудуться в Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що урочисті заходи на честь запуску трубопроводу відбудуться в Стамбулі

Як повідомляв OBOZREVATEL, при цьому США виступають проти будівництва газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", які дозволять Росії постачати газ до Європи в обхід України.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
Тег
турецький потік
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Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Правильно,Украина же не может заниматься,транзитом газа страны агрессора,не так ли?
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6
0
Петров Сергей
Петров Сергей
В этом году не купил айфон в следующем не полечу отдыхать в Турцию - япатриот!
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4
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Белый господин
Белый господин
Петров Сергей, сдехнешь так скоро...
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1
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Мощный Федя
Мощный Федя
Зеленского с пианино пригласили на церемонию открытия.
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