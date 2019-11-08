"Епоха жебрацтва": нардеп розгромив головні цифри "бюджету-2020"

Україну з новим бюджетом, презентованим владою на 2020 рік, чекає нова "епоха жебрацтва".

Про це заявив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". За його словами, всі озвучені показники мають багато нюансів.

Олексій Гончаренко Скріншот із відео

"Перший сезон буде провальним.., більше того, я зараз вам назву цифри, після який ви скажете, що десь там, за спиною "епохи бідності", уже підкрадається" епоха жебрацтва", – сказав Гончаренко.

Три показника, які, на думку нардепа, демонструють реальну картину:

Мінімальна пенсія (1638 грн на 1 січня 2020 року, у другому півріччі вона збільшиться на 74 грн). За словами Гончаренка, це катастрофічно мало, так як ціни на продукти будуть рости набагато суттєвіше.

Мінімальна зарплата. Нардеп звернув увагу на те, що вона, згідно з прогнозами, виросте тільки на 13%.

Виплата молодим вчителям. Гончаренко наголосив на тому, що проблема не тільки в фахівцях-початківцях. За його підрахунками, реальне зростання зарплати педагогів буде таким – "інфляція + 2%".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів переписав бюджет України на 2020 рік, який вже встигли прийняти у першому читанні. Всупереч всім обіцянкам, дива не сталося. У проект не заклали ні обіцяного підвищення зарплат вчителям, ні підняття прожиткового мінімуму до "фактичного рівня". Більше того, урізали навіть ті програми, які приймалися ще урядом Гройсмана.

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