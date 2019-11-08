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8 листопада • оновлено в 23:00
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"Епоха жебрацтва": нардеп розгромив головні цифри "бюджету-2020"

1.4т Читати матеріал російською

Україну з новим бюджетом, презентованим владою на 2020 рік, чекає нова "епоха жебрацтва".

Про це заявив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". За його словами, всі озвучені показники мають багато нюансів.

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Олексій Гончаренко

Олексій Гончаренко

Скріншот із відео

"Перший сезон буде провальним.., більше того, я зараз вам назву цифри, після який ви скажете, що десь там, за спиною "епохи бідності", уже підкрадається" епоха жебрацтва", – сказав Гончаренко.

Три показника, які, на думку нардепа, демонструють реальну картину:

  • Мінімальна пенсія (1638 грн на 1 січня 2020 року, у другому півріччі вона збільшиться на 74 грн). За словами Гончаренка, це катастрофічно мало, так як ціни на продукти будуть рости набагато суттєвіше.

  • Мінімальна зарплата. Нардеп звернув увагу на те, що вона, згідно з прогнозами, виросте тільки на 13%.

  • Виплата молодим вчителям. Гончаренко наголосив на тому, що проблема не тільки в фахівцях-початківцях. За його підрахунками, реальне зростання зарплати педагогів буде таким – "інфляція + 2%".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів переписав бюджет України на 2020 рік, який вже встигли прийняти у першому читанні. Всупереч всім обіцянкам, дива не сталося. У проект не заклали ні обіцяного підвищення зарплат вчителям, ні підняття прожиткового мінімуму до "фактичного рівня". Більше того, урізали навіть ті програми, які приймалися ще урядом Гройсмана.

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Теми
Держбюджет-2020 Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
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