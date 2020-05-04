Епоха довгобудів повертається: карантин ударив по ринку нерухомості в Україні

В Україні ринок нерухомості постраждав через карантин, у результаті здача об'єктів, що будуються, може бути відкладена на рік, при цьому частина проектів можуть заморозити на довго.

Відповідними прогнозами поділилися учасники ринку, передає ProfiDOM.com.ua.

Як розповів керівник проекту Rusaniv Residence Олександр Ізаров, в нинішніх умовах у понад 20% об'єктів, що будуються, терміни здачі будуть зміщені на 3-4 місяці, у 25% – на 6 і більше місяців, в 20-25% об'єктів затримка з введенням в експлуатацію складе від 9 до 12 місяців, а в 15% – будівництво затягнеться на 1 рік і більше.

"Ті об'єкти, в тому числі спільні партнерські проекти, які будуються за рахунок власних коштів девелоперів, а не за гроші покупців житла, можуть бути завершені вчасно. Але їх частка на ринку – 15-17% від всього житла, що будується. Саме до них і буде прикута найбільша увага потенційних інвесторів, які прагнуть зберегти свої кошти", – повідомив Ізаров.

За словами директора з маркетингу багатофункціонального ЖК Polaris Home&Plaza Анжеліки Саакян, на сьогоднішній день більше 20% будівництв зупинено, ще приблизно на 30% майданчиках роботи тимчасово зупинені, на інших же об'єктах роботи тривають. "Зараз тільки близько 40 будівельних майданчиків мають запас міцності і, ймовірно, будуть закінчені вчасно. Для інших об'єктів складні часи або вже настали, або настануть через 1-6 місяців", – зазначила вона.

Таким чином, кажуть експерти, на сьогоднішній момент існує великий ризик появи нових довгобудів. Можна говорити, що мінімум 60-70 споруджуваних об'єктів знаходяться у зоні підвищеного ризику.

Експерти вважають, що до 30% компаній, які будують 1-2 проєкту, можуть зникнути з орбіти. Їх незавершені проєкти при оптимістичному розкладі можуть бути викуплені іншими девелоперами. А песимістичний сценарій – це поява величезної кількості незавершених, заморожених проєктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL , більше половини київських новобудов потрапляють у категорію ризикових. Компанії, які їх будують, мають проблеми із земельними ділянками, ліцензіями та іншими дозвільними документами.

В Україні до кінця 2020 року планують ввести загальний реєстр всієї первинної нерухомості. Забудовники зможуть виставляти на продаж тільки зареєстровані в ньому квартири.