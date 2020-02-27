Епідемія коронавірусу вдарила по головній економіці Європи

Економіка Німеччини наблизилася до стагнації в першому кварталі 2020 року через спалах коронавірусу.

Німецька промисловість постраждає ще сильніше, якщо вірус продовжить поширюватися по всьому світу. Про це повідомив інститут DIW, передає Reuters.

Зокрема, глобальний спалах коронавірусу призведе до порушення оптових постачань продукції з Китаю.

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За оцінками економістів, валовий внутрішній продукт Німеччини зросте всього на 0,1%, як порівняти з попереднім кварталом.

Епідемія коронавірусу також спровокувала падіння індексів на фондових біржах через що статки 500 найбагатших людей світу зменшилися на 140 млрд доларів.

Найбільше втратили гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно та власник Amazon Джефф Безос – по $4,8 млрд.

Власник Zara Амансіо Ортега втратив $4 млрд, засновник Facebook Марк Цукерберг – $3,5 млрд, а співзасновник Google Ларрі Пейдж – $2,7 млрд.

Економіка Німеччини наблизилася до стагнації в першому кварталі 2020 року через спалах коронавірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту у 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.

За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.

У лютому попит у Китаї може впасти приблизно на 3,4 млн б/д, тоді як зниження в середньому складе 1,5 млн б/д в першому кварталі і 0,4 млн б/д за підсумками року.

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