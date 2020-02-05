Епідемія коронавірусу вдарила по Disney на сотні мільйонів доларів

Корпорація The Walt Disney Company повідомила, що недоотримає 175 млн доларів через епідемію коронавірусу в Китаї.

Відповідні підрахунки компанія провела за умови, що установи Disney в Гонконзі й Шанхаї не працюватимуть ще два місяці. Про це повідомляє CNBC.

Фінансова директорка Disney Христина Маккарті зазначила, що під час канікул на китайський Новий рік парки розваг відвідує велика кількість людей.

Новини Епідемія коронавірусу рекордно обвалила попит на нафту

Вона додала, що точний фінансовий вплив коронавірусу залежатиме від того, як довго парки розваг будуть зачинені.

Корпорація The Walt Disney Company повідомила, що недоотримає 175 млн доларів через епідемію коронавірусу в Китаї

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV.

Збудник передається від людини до людини. Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передання цього вірусу від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

Станом на 27 січня кількість заражених досягла 2794 осіб, загинула вже 81 людина.

За межами материкового Китаю підтвердили випадки зараження коронавірусом у Гонконгу (8 випадків), Макао (5 випадків), Таїланді (8 випадків), Австралії (5 випадків), Малайзії (4 випадки), Сінгапурі (4 випадки), Франції (3 випадки), Японії (4 випадки), Південній Кореї (4 випадки), Тайвані (5 випадків), США (5 випадків), В'єтнамі (2 випадки), Непалі (1 випадок), Канаді (1 "імовірно підтверджений" випадок) та на острові Хайнань (підтверджений 31 випадок).

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!