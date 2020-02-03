Епідемія коронавірусу рекордно обвалила попит на нафту

Епідемія коронавірусу обвалила попит на нафту в Китаї на 3 млн барелів на добу.

Це становить близько 20% обсягу споживання країни. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

При цьому в період святкування Нового року за місячним календарем попит на нафту в Китаї традиційно зростає. Зокрема через зростання споживання авіапалива в умовах активнішого туризму.

Новини Епідемія коронавірусу пришвидшила обвал світових цін на нафту

За словами експертів, це найсерйозніший шок для попиту з моменту фінансової кризи 2008-2009 року.

Також це найбільш несподіване падіння з моменту терористичних атак у США 11 вересня 2001 року.

Аналітики зазначають, що нафтовий ринок потребує допомоги ОПЕК та її союзників, які в найближчі дні планують провести позачергове засідання технічного комітету.

Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

"Нас, можливо, чекає зниження попиту на нафту, яке стане одним із найрізкіших в історії. Ймовірно, це буде втрата попиту в розмірі сотень тисяч барелів. Побоювання швидкого поширення епідемії вб'ють попит на нафту", – зазначив аналітик Price Futures Group Філ Флін.

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Збудник передається від людини до людини. Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

Епідемія коронавірусу обвалила попит на нафту в Китаї на 3 млн барелів на добу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

Станом на 27 січня кількість заражених досягла 2794 осіб, загинула вже 81 людина.

За межами материкового Китаю підтвердили випадки зараження коронавірусом у Гонконгу (8 випадків), Макао (5 випадків), Таїланді (8 випадків), Австралії (5 випадків), Малайзії (4 випадки), Сінгапурі (4 випадки), Франції (3 випадки), Японії (4 випадки), Південній Кореї (4 випадки), Тайвані (5 випадків), США (5 випадків), В'єтнамі (2 випадки), Непалі (1 випадок), Канаді (1 "імовірно підтверджений" випадок) та на острові Хайнань (підтверджений 31 випадок).

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