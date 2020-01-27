Епідемія коронавірусу рекордно обвалила світові ціни на нафту

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 27 січня, впали в ході азійських торгів.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 59,37 долара за барель, що на 2,3% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 2,2% – до 52,99 долара за барель.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 2,1% – до 53,92 долара за барель.

Котирування Urals Maanimo

Сировина дешевшає через побоювання, що поширення уханьского коронавірусу зумовить скорочення попиту на ринку, де й без того спостерігається надлишок пропозиції.

Зокрема, спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

"Нас, можливо, чекає зниження попиту на нафту, яке стане одним із найрізкіших в історії. Ймовірно, це буде втрата попиту в розмірі сотень тисяч барелів. Побоювання швидкого поширення епідемії вб'ють попит на нафту", – зазначив аналітик Price Futures Group Філ Флін у коментарі Bloomberg.

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Збудник передається від людини до людини. Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 27 січня, впали в ході азійських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше ціна нафти Brent виросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив до 65,46 долара за барель.

Різке зростання продемонструвала й російська нафта Urals, яка подорожчала до 61,38 долара за барель.

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