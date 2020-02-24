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24 лютого • оновлено в 11:30
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Епідемія коронавірусу обвалила ціни на нафту

2.3т
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Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 24 лютого, упали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 56,92 долара за барель, що на 2,8% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 2,6% – до 52,01 долара за барель.

Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

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Нафта впаде до $10: у Росії забили на сполох через майбутній крах економіки

При цьому ціна російської нафти Urals опустилася на 2,8% – до 53,76 долара за барель.

Котирування Urals

Котирування Urals

Maanimo

Ціни на нафту впали через загрозу поширення коронавірусної інфекції (Covid-19) за межами Китаю.

Одночасно з цим обвалилися азіатські біржові індекси. Зокрема, південнокорейський індекс Kospi впав на 3%, а гонконгський індекс Hang Seng просів на 1,2%.

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 24 лютого, упали в ході азіатських торгів

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 24 лютого, упали в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

  • Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

  • У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

  • Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

  • Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

  • Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту в 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.

  • За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.

  • У лютому попит у Китаї може впасти приблизно на 3,4 млн б/д, в той час як зниження в середньому складе 1,5 млн б/д в першому кварталі і 0,4 млн б/д за підсумками року.

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Коронавірус Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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Махно Володимир
Махно Володимир
с учетом востребованности нефти по всему миру, цена на нефть не должна превышать 10$
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Махно Володимир, как хорошо, что есть вы - специалисты в любой области человеческой деятельности и что вы всегда готовы высказать свое авторитетное и такое важное для мира мнение!
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