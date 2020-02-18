Епідемія коронавірусу обвалила світову нафту до нової позначки

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 18 лютого, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 57,00 долара за барель, що на 0,5% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,8% – до 51,68 долара за барель.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals знизилася на 0,5% – до 53,82 долара за барель.

Котирування Urals Maanimo

Вартість сировини знижується на прогнозах, що поширення коронавірусу може спричинити істотне падіння попиту.

Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту в 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.

За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.

У лютому попит у Китаї може впасти приблизно на 3,4 млн б/д, в той час як зниження в середньому складе 1,5 млн б/д в першому кварталі і 0,4 млн б/д за підсумками року.

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 18 лютого, упали в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше нафту помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавируса в Китаї.

Коронавірус 2019 nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений в Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж на порядок збільшило його небезпека.

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусів 2019 nCoV. Вірус передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей сталася ще в кінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість тих, що заразилися.

Станом на 27 січня кількість заражених досягло 2794 чоловік, загинув вже 81 осіб.

За межами материкового Китаю підтвердили випадки зараження коронавірусів в Гонконзі (8 випадків), Макао (5 випадків), Таїланді (8 випадків), Австралії (5 випадків), Малайзії (4 випадки), Сінгапурі (4 випадки), Франції (3 випадки) , Японії (4 випадки), Південної Кореї (4 випадки), Тайвані (5 випадків), США (5 випадків), В'єтнамі (2 випадки), Непалі (1 випадок), Канаді (1 "ймовірно підтверджений" випадок) і на острові Хайнань (підтверджений 31 випадок).

Експерти відзначають, що спалах пневмонії нового типу може привести до уповільнення зростання глобальної економіки і обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

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