Епідемія коронавірусу обвалила економіку Китаю

У Китаї індекс менеджерів закупівель (PMI) у переробній промисловості впав до рекордного мінімуму.

Зокрема, показник за підсумками лютого становив 35,7 пункту в порівнянні з 50 пунктами місяцем раніше. Про свідчать дані Державного статистичного управління КНР.

PMI сфери послуг і будівництва також впав до історичного мінімуму в 29,6 пункту з 54,1 пункту в січні.

Новини Епідемія коронавірусу вдарила по головній економіці Європи

Зведений індекс активності в промисловому секторі і сфері послуг в КНР опустився до 28,9 пункту в порівнянні з 53 пунктами в січні.

При цьому експерти очікували зниження промислового PMI лише до 46 пунктів, а сфери послуг – до 47 пунктів.

Значення PMI менше 50 пунктів говорить про зниження активності в секторі, вище – про її зростання.

Таким чином, ці показники говорять про глибий спаді у всіх галузях Китаю через спалах епідемії коронавірусу.

Епідемія коронавируса також привела до падіння індексів на фондових біржах через що стан 500 найбагатших людей світу зменшилася на $ 140 млрд доларів.

Найбільше втратили гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно і власник Amazon Джефф Безос – по $ 4,8 млрд.

Власник Zara Амансіо Ортега втратив $ 4 млрд, засновник Facebook Марк Цукерберг – $ 3,5 млрд, а співзасновник Google Ларрі Пейдж – $ 2,7 млрд.

У Китаї індекс менеджерів закупівель (PMI) у переробній промисловості впав до рекордного мінімуму

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту у 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.

За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.

У лютому попит у Китаї може впасти приблизно на 3,4 млн б/д, тоді як зниження в середньому складе 1,5 млн б/д в першому кварталі і 0,4 млн б/д за підсумками року.

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