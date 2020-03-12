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12 березня • оновлено в 13:00
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Карантин в Україні: НБУ порадив не відвідувати відділення банків

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Національний банк через поширення коронавірусу COVID-2019 порадив українцям якомога рідше відвідувати громадські місця, зокрема й відділення банків.

"Користуйтеся послугами дистанційного банкінгу та будьте здоровими!" – повідомила у Facebook пресслужба регулятора.

У НБУ наголосили, що на час карантину банківська система працюватиме у звичайному режимі.

"Банки на сьогодні є достатньо стійкими, високоліквідними та капіталізованими і продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів", – йдеться у зверненні.

Також Національний банк готовий заспокоїти валютний ринок, за потреби і далі проводячи валютні інтервенції для згладжування курсових коливань.

Крім цього, регулятор готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі.

Карантин в Україні: НБУ порадив не відвідувати відділення банків

❗️Карантин для попередження COVID-19 та фінансовий сектор. Що треба знати? 🧘🏻‍♀️Головне. На час карантину банківська...

Опубликовано Національний банк України Четверг, 12 марта 2020 г.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
національний банк України
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