Карантин в Україні: НБУ порадив не відвідувати відділення банків

Національний банк через поширення коронавірусу COVID-2019 порадив українцям якомога рідше відвідувати громадські місця, зокрема й відділення банків.

"Користуйтеся послугами дистанційного банкінгу та будьте здоровими!" – повідомила у Facebook пресслужба регулятора.

У НБУ наголосили, що на час карантину банківська система працюватиме у звичайному режимі.

"Банки на сьогодні є достатньо стійкими, високоліквідними та капіталізованими і продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів", – йдеться у зверненні.

Також Національний банк готовий заспокоїти валютний ринок, за потреби і далі проводячи валютні інтервенції для згладжування курсових коливань.

Крім цього, регулятор готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі.

❗️Карантин для попередження COVID-19 та фінансовий сектор. Що треба знати? 🧘🏻‍♀️Головне. На час карантину банківська... Опубликовано Національний банк України Четверг, 12 марта 2020 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях Києва облаштували бази для госпіталізації пацієнтів з підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.

Він доручив департаментам освіти та охорони здоров’я КМДА організувати щоденне вимірювання температури всім вихованцям дитячих садків та учням столичних шкіл.

На станціях метро у Києві з’явилися плакати з інформацією про коронавірус, зокрема, на них йдеться про профілактику, інфікування та поширення захворювання.

З'ясувалося, що людям, які приїхали до Києва з держав, де були зареєстровані випадки захворювання на COVID-19, необхідно зателефонувати на лінію 15-51, повідомити про повернення й надати дані про себе.

11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні через загрозу епідемії коронавірусу. Він буде діяти з 12 березня до 3 квітня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!