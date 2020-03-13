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13 березня • оновлено в 05:45
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Епідемія коронавірусу: на Заході розповіли, як багатії справляються із кризою

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У США і Європі різко виріс попит на приватні літаки і яхти на тлі поширення коронавірусу COVID-2019.

Зокрема, компанії почали організовувати подорожі для заможних клієнтів, які не хочуть ділити пасажирський салон з іншими людьми. Про це повідомляє німецький журнал Der Spiegel.

Наприклад, політ туди і назад по маршруту Нью-Йорк – Лондон на приватному літаку Gulfstream IV на 12 осіб коштує близько 140 тис. доларів. При повному завантаженні це близько 12 тис. доларів на людину.

Також проводяться "евакуаційні польоти" з регіонів, які особливо сильно постраждали від коронавірусу. Міжнародні компанії та багаті сім'ї також бронюють для цього приватні літаки і яхти.

У США і Європі різко виріс попит на приватні літаки і яхти на тлі поширення коронавірусу COVID-2019

У США і Європі різко виріс попит на приватні літаки і яхти на тлі поширення коронавірусу COVID-2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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