Епідемія коронавірусу: на Заході розповіли, як багатії справляються із кризою

У США і Європі різко виріс попит на приватні літаки і яхти на тлі поширення коронавірусу COVID-2019.

Зокрема, компанії почали організовувати подорожі для заможних клієнтів, які не хочуть ділити пасажирський салон з іншими людьми. Про це повідомляє німецький журнал Der Spiegel.

Наприклад, політ туди і назад по маршруту Нью-Йорк – Лондон на приватному літаку Gulfstream IV на 12 осіб коштує близько 140 тис. доларів. При повному завантаженні це близько 12 тис. доларів на людину.

Також проводяться "евакуаційні польоти" з регіонів, які особливо сильно постраждали від коронавірусу. Міжнародні компанії та багаті сім'ї також бронюють для цього приватні літаки і яхти.

У США і Європі різко виріс попит на приватні літаки і яхти на тлі поширення коронавірусу COVID-2019

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