Енергоспівтовариство ЄС розраховує продовжити медіацію щодо "зеленого" тарифу з Мінекоенерго

Енергетичне Співтовариство ЄС розраховує продовжити медіацію щодо "зеленого" тарифу з новим керівництвом Міністерства енергетики та захисту довкілля України в більш конструктивному руслі та очікує на досягнення угоди незабаром. Про це повідомляється на офіційній сторінці Енергоспівтовариства.

В повідомленні зазначається, що 5 березня заступник директора Дірк Бушлє, який виступає посередником суперечки між інвесторами відновлюваної енергії (вітрова та сонячна) та міністерством, відповідальним за енергетику та довкілля України, ознайомив посольства і міжнародні організації, що базуються в Києві, зі станом переговорів між сторонами.

"Цей процес спрямований на пошук угоди, заснованої на взаємних зобов'язаннях, яка допомогла б підтримати ліквідність відновлюваних джерел енергії в Україні "Гарантованому покупцю" та уникнути односторонніх зворотних змін. "Гарантований покупець" стикається з проблемами ліквідності через неминучий безпрецедентний сплеск виробництва з вітрових та сонячних установок. Посередництво розпочалося в січні 2020 року. Після останніх змін в українському уряді очікується, що сторони оновлюють свої попередні пропозиції з метою досягнення угоди незабаром", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінекоенерго відкинуло медіацію з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо розв'язання проблеми "зеленого" тарифу і запропонувало інвесторам, які розвивають відновлювальну енергетику в Україні, більш жорсткий варіант.

В свою чергу, інвестори негативно відреагували на таку пропозицію, зокрема генеральний директор норвезької NBT Ukraine Магнус Йохансен заявив, що рішення Мінекоенерго про передачу нового, більш жорсткого варіанту законопроєкту про реструктуризацію "зеленого" тарифу в парламент до завершення медіації з Енергоспівтовариством ЄС шокувало інвесторів. А директор "Udp renewable" Сергій Євтушенко вважає, що Мінекоенерго, запропонувавши більш жорсткий варіант вирішення проблеми "зеленого" тарифу, порушило правила медіації з Енергоспівтовариством ЄС та фактично торпедує цей процес.

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