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Енергоексперт викрив маніпуляції представника президента в уряді

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Заяви представника президента в уряді Андрія Геруса про те, що ціна електроенергії в Україні повинна бути на рівні ціни в Словаччині – маніпуляція даними. Про це заявив експерт з енергетичних питань Валентин Землянський.

Експерт переконаний: порівнювати ціну на електроенергію в Україні та Словаччині некоректно, оскільки країни мають різну структуру виробництва електроенергії. На його думку, Андрій Герус свідомо обрав саме цю країну для порівняння, оскільки в інших європейських країнах ціни на електроенергію значно вище, ніж в Україні.

Представник президента в уряді Андрій Герус

Представник президента в уряді Андрій Герус

dialog.ua

"З приводу ідеї Геруса - ціни як у Словаччині. А давайте подивимося на кінцеву ціну взагалі в цілому по європейських країнах. Порівнювати біржову ціну і ціну, яка встановлена як кінцева для споживача, у цьому є, грубо кажучи, маніпуляція. Тобто, це некоректне порівняння", - сказав Землянський.

Новини
Експерт: Герус намагається зірвати енергореформу, маніпулюючи неактуальними рахунками з тарифами, які будуть перераховані та знижені

Раніше президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець заявив, що представник президента в уряді Андрій Герус свідомо маніпулює даними з цінами на електроенергію і вводить в оману суспільство, виконуючи політичне замовлення.

З 1 липня 2019 року в Україні запущений новий ринок електроенергії відповідно до закону "Про ринок електричної енергії". Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявив, що уряд ухвалив всі необхідні рішення, щоб не допустити підвищення ціни на електроенергію для населення і обмежити її зростання для промисловості після введення ринку.

При цьому міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик на засіданні уряду 14 серпня відзначив, що ціна на електроенергію після запуску нової моделі енергоринку знизилася.

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Тема
Реформа ринку електроенергії
Особи
Андрій Герус Валентин Землянський Володимир Гройсман Ігор Насалик
Місце
Україна
Тег
тарифи
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Махов Макс
Махов Макс
При Януковиче, компанию ДТЭК Ахметова, стимулировали, под зелёную энергетику. Было поставлено в Запорожской области 60 ветряков. И чего? Эта электроэнергия идёт на заводы Ахметова в Мариуполе. Удобно. Бгггггаааа
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