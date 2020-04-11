Енергетична галузь на межі виживання, а міністра досі не призначено – Тимошенко

Валентина Гембарська Економіка 12:22, 11.04.2020 Оновлено: 13:45, 11.04.2020

Енергетична галузь перебуває на межі виживання і відсутність профільного міністра в такій ситуації є неприпустимою.

Про це заявила лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

"В країні реально назріває просто якась неймовірна енергетична криза на рівному місці. Так, у нас є сьогодні зменшення обсягу споживання електроенергії у зв’язку з тим, що у нас під час карантину не так працюють підприємства. Але такого стану, як є сьогодні, у нас не було ніколи", – сказала Тимошенко.

Юлія Тимошенко
lb.ua

Вона зазначила, що внаслідок імпорту електроенергії та енергетичного вугілля з Росії, вітчизняна енергогалузь опинилась на межі виживання, а генеруючі та вугледобувні підприємства мають мільярди гривень збитків.

"Енергоатом" – 5 мільярдів гривень заборгованості від єдиного покупця, "Гарантованого покупця". Вони сьогодні на межі по суті невиплати заробітної плати. Теплові електростанції сьогодні не мають куди діти свою електроенергію, і вони вийдуть по року приблизно з 13 мільярдами збитків. Їм просто доведеться щось із теплових станцій зупинити. Далі вугільні підприємства наші. Вони сьогодні затарені енергетичним вугіллям. Сьогодні теплові електростанції затарені енергетичним вугіллям, біля 3 мільйонів на складах. Такого ніколи не було. Шахти реально сьогодні будуть зупинені", – сказала Тимошенко.

На думку лідера "Батьківщини", відсутність призначеного міністра енергетики в ситуації, коли галузь знаходиться на межі виживання, є неприпустимою.

"Ми реально поставили на межу виживання нашу енергетичну галузь. І у нас немає міністра енергетики, у нас немає керівника енергетичних структур, які входять у склад Міністерства енергетики. Тобто, у нас такий провал, що зараз і атомники, і тепловики, і шахтарі заявляють, що у нас почнуться знову віялові відключення електричної енергії, як було на початку 2000-го", – наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, раніше гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бедін заявив, що через кризу на ринку електроенергії НАЕК "Енергоатом" не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива.

В свою чергу голова правління АТ "Чернігівобленерго" повідомив, що через низький рівень оплати населенням за спожиту електроенергію та кризу в енергогалузі компанія не має коштів на ремонт мереж. А керівник "Житомиробленерго" не виключив запровадження віялових вимкнень електропостачання для підприємств та побутових споживачів через зменшення платежів за спожиту електроенергію.

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