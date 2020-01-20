Елітний відпочинок за рахунок компанії: стало відомо про відкриття справи на Кравцова

Державне бюро розслідувань України відкрило справу щодо зловживання службовим становищем стосовно голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова і голови наглядової ради Шевкі Аджунера.
Про це з посиланням на власні джерела пише Telegram-канал "UN - Зливи і груші". При цьому автори також показали виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Шевки Аджунер і Євген Кравцов
Згідно з документом, справу порушено 27 грудня 2019 року по частині 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем). В матеріалах справи фігурують голова правління компанії "Укрзалізниці" Євген Кравцов і глава наглядової ради Шевкі Аджунер.
Виписка з Єдиного реєстру досудових розслідувань
t.me/mosiychuk72
"За інформацією наших джерел, Шевка і Кравцов витрачають чималі бюджетні гроші не на підвищення зарплат співробітникам УЗ, не на вирішення проблеми зносу рухомого складу підприємства, а на розваги, катаючись на службовому кораблі, замовляючи при цьому кейтеринг сумою від 200 тис. гривень і при цьому купуючи за гроші "Укрзалізниці" елітні сигари і алкоголь", – йдеться в повідомленні.
Варто відзначити, що прессекретар Євгенія Кравцова не змогла підтвердити або спростувати цю інформацію.
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