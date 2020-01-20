Головна Новини
20 січня • оновлено в 11:13
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Елітний відпочинок за рахунок компанії: стало відомо про відкриття справи на Кравцова

3.4т
Читати матеріал російською

Державне бюро розслідувань України відкрило справу щодо зловживання службовим становищем стосовно голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова і голови наглядової ради Шевкі Аджунера.

Про це з посиланням на власні джерела пише Telegram-канал "UN - Зливи і груші". При цьому автори також показали виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Шевки Аджунер і Євген Кравцов

Шевки Аджунер і Євген Кравцов

Новини
Кондиціонери за 28 млн: "Укрзалізниця" купила обладнання в 5 разів дорожче реальної ціни

Згідно з документом, справу порушено 27 грудня 2019 року по частині 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем). В матеріалах справи фігурують голова правління компанії "Укрзалізниці" Євген Кравцов і глава наглядової ради Шевкі Аджунер.

Виписка з Єдиного реєстру досудових розслідувань

Виписка з Єдиного реєстру досудових розслідувань

t.me/mosiychuk72

"За інформацією наших джерел, Шевка і Кравцов витрачають чималі бюджетні гроші не на підвищення зарплат співробітникам УЗ, не на вирішення проблеми зносу рухомого складу підприємства, а на розваги, катаючись на службовому кораблі, замовляючи при цьому кейтеринг сумою від 200 тис. гривень і при цьому купуючи за гроші "Укрзалізниці" елітні сигари і алкоголь", – йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що прессекретар Євгенія Кравцова не змогла підтвердити або спростувати цю інформацію.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Теми
Боротьба з корупцією в Україні "Укрзалізниця"
Особа
Євген Кравцов
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань Укрзалізниця корупція розслідування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
5
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги