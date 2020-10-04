Електропостачання в Донецькій області повністю відновлено – ДТЕК

Негода в Донецькій області зупинила електропостачання 44 населених пунктів через повалені дерева і опори, пошкоджені лінії електропередач. У числі знеструмлених – Зайцеве, Жованка і Піски, розташовані в "сірій" зоні. Зараз світло повернули всім жителям, які постраждали через негоду.

Про це розповіли в прес-службі ДТЕК Донецькі електромережі.

За інформацією прес-служби ДТЕК Донецькі електромережі, через дводенні зливи і штормовий вітер найбільш постраждали Бахмутський, Костянтинівський, Торецький і Лиманський райони.

"За час негоди ми повернули світло жителям 44 населених пунктів, відновили роботу більше 400 трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів, понад 40 ліній електропередач. В першу чергу фахівці енергокомпанії усували обриви проводів через повалені дерева, які становлять найбільшу загрозу. Після чого відновлювали роботу повітряних ліній, – повідомив генеральний директор ДТЕК Донецькі електромережі Олексій Дегтярьов. – Ми доклали максимум зусиль, щоб в найкоротші терміни відновити пошкоджені лінії і повернути світло в будинку всіх постраждалих від негоди жителів".

У компанії заявили, що до відновлення 3-х населених пунктів, розташованих в "сірій" зоні, приступили в суботу, після отримання необхідних додаткових узгоджень.

Разом з тим в енергокомпанії нагадали про необхідність дотримуватися правил електробезпеки:

– при сильному вітрі не можна перебувати поблизу ліній електропередачі;

– не наближатися до обірваного проводу ближче, ніж на 8-12 метрів і ні в якому разі не торкатися його.