Електропостачальник YASNO оновив 35 енергоофісів для обслуговування клієнтів

Постачальник електроенергії YASNO в Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях оновив 35 приміщень, де клієнти отримуватимуть послуги без черг. Про це повідомляють в компанії.

Відзначається, що сьогодні більшість питань з електропостачання клієнти YASNO можуть вирішити онлайн або за телефоном: передати показання лічильника, сплатити рахунок, провести звірку розрахунків, замовити енергоефективні набори, домашні сонячні станції, зарядні пристрої для електромобілів та інші продукти та послуги. Дистанційними сервісами користуються 75% клієнтів YASNO.

В окремих випадках для оформлення паперових документів чи очної консультації клієнтам потрібно звертатися до енергоофісів.

"Енергоофіс YASNO – це простір, де поєдналися цифрові сервіси, якісне обслуговування, енергоефективні рішення та затишна атмосфера. Менше ніж за рік ми оновили 35 енергоофісів у трьох регіонах. Роботи тривають, до кінця літа будуть модернізовані 65 енергоофісів. У створення мережі енергоофісів ми плануємо інвестувати 100 млн грн", – сказав директор з продажів та обслуговування клієнтів YASNO Євген Бушма.

В YASNO також нагадали, що в енергоофісах приймають відвідувачів за попередньою реєстрацією та з дотриманням правил перебування в громадських приміщеннях: вхід до енергоофісів лише в масках або респіраторах; не більше одного відвідувача на 10 м² зали; відстань між відвідувачами під час очікування зовні не менше 1,5 м.