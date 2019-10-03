В Україні введуть електронний чек: монобільшість ухвалила остаточне рішення

Народні депутати від фракції "Слуга народу" в четвер, 3 жовтня, не підтримали скасування законопроекту №1053-1 про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг.

Відповідний документ дає можливість продавцям при реєстрації оплати використовувати смартфони, свідчить офіційний сайт Верховної Ради.

За постанову про скасування цього рішення проголосували лише 102 народних депутата при мінімально необхідних 226. (Щоб подивитися результати голосування, доскролльте до кінця сторінки).

Зокрема, йдеться про можливість для продавців відмовитися від паперових чеків і перейти на електронні.

У ході обговорення перед голосуванням за законопроєкт у другому читанні депутати відзначили, що електронний чек ліквідує монополію на ринку касових апаратів.

Законопроект №1053-1 ініціює:

введення програмних РРО (реєстратор розрахункових операцій), які дадуть суб'єкту господарювання право вибирати класичний або програмний РРО в залежності від його потреб і фінансових можливостей;

спрощення процедури реєстрації РРО – її проведення засобами електронного кабінету без подання реєстраційних документів;

здешевлення процесу застосування РРО за рахунок виключення необхідності отримання еквайерінговіх послуг;

фіскалізація розрахункових операцій, що проводяться через програмні РРО на сервері контролюючого органу, що дозволить легалізувати розрахункові операції;

контроль з боку суспільства за легалізацією розрахункових документів, що підтверджують проведення розрахункових операцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроєкти №1073 і №1053.

Згідно з документами, покупці, які помітять у товарному чеку неправильно зазначену суму, або якщо його зовсім не дадуть, зможуть отримати винагороду. А у продавців з'явиться можливість під час реєстрації оплати використовувати смартфони.

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