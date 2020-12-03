Електроенергія для українців подорожчає вже 2021 року – Міненерго

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що електроенергія для населення повинна подорожчати вже в першій половині 2021 року.

"Нинішні показники, коли фізичні особи платять по 90 копійок за кіловат (за перші 100 кіловат споживання) є вкрай низькими", – повідомив Бойко, передає "Урядовий кур’єр".

За його словами, державні виробники електроенергії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" постачають населенню дешеву електричну енергію, що заважає встановленню ринкових правил.

"Перед нами постає об’єктивна необхідність перегляду підходів до формування тарифів для побутових споживачів. А ми маємо таке: підприємства платять більше, люди – менше. І тим, кому держава хоче допомогти, вона бере гроші з бюджету, а не повинна забирати кошти від промислових підприємств", – додав Бойко.

У Міністерстві енергетики України також наголосили, що ціни на електроенергію для населення у європейських країнах були такими: Болгарія (10 євро за 100 кіловат годину), Угорщина (10,3 євро), Естонія (12,4), Бельгія (27,9 євро), Данія (28,3 євро), Німеччина (30,4 євро).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця 2020 року тариф на електрику для споживачів не підвищуватимуть.