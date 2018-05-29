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"Екзистенційна небезпека": Європі передрекли неминучу масштабну кризу

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Відомий американський інвестор і фінансист Джордж Сорос прогнозує, що Європа зіткнеться з неминучою екзистенційною загрозою у вигляді повномасштабної фінансової кризи.

Головними причинами майбутньої кризи є зміцнення долара до європейської валюти, втеча капіталу з ринків, що розвиваються, а також розбіжність позицій Європи і США щодо іранської ядерної програми, передає Bloomberg.

"Розрив ядерної угоди з Іраном і руйнування трансатлантичного союзу між ЄС і США неминуче зроблять негативний вплив на європейську економіку і викличуть девальвацію національних валют на ринках, що розвиваються", - зазначив Сорос.

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Зокрема, прибутковість облігацій в єврозоні підскочила до багаторічних максимумів, а великі країни, що розвиваються, включаючи Туреччину і Аргентину, щосили намагаються стримувати наслідки інфляції.

За словами американського фінансиста, все, що могло піти не так в Європі, пішло не так. Сорос підкреслює, що міграційна криза і політика жорсткої економії привели до влади популістів і викликали дезінтеграцію, прикладом якої є Brexit.

"Європі загрожує екзистенційна небезпека, і це не фігура мови, а сувора реальність", - заявив він.

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Для вирішення деяких проблем Європи американський фінансист запропонував план Маршалла для Африки на 30 млрд євро, який повинен буде фінансувати ЄС, щоб полегшити міграційний тиск.

Крім того, Сорос запропонував радикальну трансформацію ЄС, в тому числі відмову від статті, яка змушує країн-членів вступати в єврозону.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Сполучені Штати пригрозили Європейського Союзу санкціями.

Особа
Джордж Сорос
Місце
США
Об'єкт
Європейський Союз
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