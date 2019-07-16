Австрія ухвалила рішення щодо екстрадиції Фірташа: процес раптово перервали

Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа у Сполучені Штати.

Відповідне рішення ухвалено після консультацій із міністерством закордонних справ країни з урахуванням інтересів та міжнародних правових зобов'язань Австрії, повідомляє Deutsche Welle.

Питання екстрадиційного арешту і подальшого доправлення українця до США нині вирішує Земельний суд Відня.

"Подальша організація видачі є сферою відповідальності іншої юрисдикції і входить в обов'язки місцевого суду у кримінальних справах Відня", – йдеться у заяві Яблонера.

Однак, за даними журналістів, Фірташ залишиться в Австрії. Адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію.

Пізніше стало відомо, що процес екстрадиції Фірташа у США в результаті призупинено через нову скаргу до Верховного суду Австрії.

"Дмитро Фірташ поки залишиться в Австрії. Адвокати подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Поки суд не ухвалить рішення щодо цього клопотання, видачу в США відкладено", – зазначається у повідомленні.

У блозі OBOZREVATEL російський адвокат Марк Фейгін назвав три варіанти розвитку подій, один із яких такий: "Цілком може трапитися варіант, коли, незважаючи на жодні спроби відтермінування видачі, просто буде ухвалено вольове рішення: Фірташа засунуть в автомобіль, копняком під зад, у літак, чартером – і ти вже у Вашингтоні".

Австрія дозволила екстрадицію Дмитра Фірташа у США

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташа затримали 12 березня 2014 року у столиці Австрії за запитом ФБР США і помістили до слідчого ізолятора.

Однак уже 21 березня його звільнили під рекордну заставу 125 млн євро, гроші для якої, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами, котрі вважаються близькими до Кремля.

У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив у екстрадиції українського олігарха в Іспанію.

Фірташа звинувачували в хабарі у розмірі 18,5 млн доларів для отримання дозволу на видобуток титану в Індії. Олігарх заперечує звинувачення проти нього.

Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів у Індії. Також юристи бізнесмена заявили, що їхнього клієнта нібито взагалі не звинувачували у США.

25 червня 2019 року Верховний суд Австрії погодився екстрадувати Фірташа у США за запитом американського Мін'юсту.

Пізніше стало відомо, що якщо його екстрадують у США, то олігарху загрожує там понад 80 років в'язниці із конфіскацією майна.

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