МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Експрес з Києва до "Борисполя": названі головні ризики запуску проекту

3.7тЧитати матеріал російською

Радник голови "Укравтодору" Олександр Кава заявив, що швидкісний поїзд з Києва до аеропорту "Бориспіль" обійшовся в 580 млн гривень і відповідний проект приречений бути збитковим.

"Наскільки мені відомо, маркетингових досліджень не проводилося, не підраховували, наскільки буде цей транспорт популярним. Думаю, великого попиту на нього не буде, оскільки відчутної переваги перед іншими видами транспорту у цього рейкового автобуса не буде", - повідомив Кава в коментарі "Вістям".

За його словами, велика частина пасажирів до Борисполя продовжить їздити на особистому транспорті та таксі.

Новини
Експрес з Києва до "Борисполя": з'явилися перші фото будівництва масштабного проекту

"Про окупність не думали. Цей проект точно ніколи не окупиться. Він буде тільки генерувати збитки для"Укрзалізниці". Якщо не буде окупності, то це іміджевий проект", - резюмував Кава.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман випробував експрес з Києва в аеропорт "Бориспіль". За його словами, проект дозволить дістатися в найбільший аеропорт країни без пробок всього за 35 хвилин і 80 гривень. Початок роботи швидкісного поїзда заплановано на листопад.

Особа
Олександр Кава
Місце
Україна
Об'єкти
УкрзалізницяБориспіль
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
6
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Построили что-то нужное - все равно плохо. Украину нужно переименовать в Зрадостан.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги