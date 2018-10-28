Експрес з Києва до "Борисполя": названі головні ризики запуску проекту

Радник голови "Укравтодору" Олександр Кава заявив, що швидкісний поїзд з Києва до аеропорту "Бориспіль" обійшовся в 580 млн гривень і відповідний проект приречений бути збитковим.

"Наскільки мені відомо, маркетингових досліджень не проводилося, не підраховували, наскільки буде цей транспорт популярним. Думаю, великого попиту на нього не буде, оскільки відчутної переваги перед іншими видами транспорту у цього рейкового автобуса не буде", - повідомив Кава в коментарі "Вістям".

За його словами, велика частина пасажирів до Борисполя продовжить їздити на особистому транспорті та таксі.

"Про окупність не думали. Цей проект точно ніколи не окупиться. Він буде тільки генерувати збитки для"Укрзалізниці". Якщо не буде окупності, то це іміджевий проект", - резюмував Кава.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман випробував експрес з Києва в аеропорт "Бориспіль". За його словами, проект дозволить дістатися в найбільший аеропорт країни без пробок всього за 35 хвилин і 80 гривень. Початок роботи швидкісного поїзда заплановано на листопад.