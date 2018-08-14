Експрес до "Борисполя" можуть запустити вже у цьому році - Євгеній Дихне

Глава Авіаційного комітету Торгово-промислової палати України, перший заступник генерального директора "Борисполя" Євгеній Дихне розповів OBOZREVATEL про залізничне сполучення з аеропортом, збільшення пасажиропотоку та співпрацю з "Укрзалізницею".

- Нещодавно прем'єр Володимир Гройсман був у аеропорту "Бориспіль" з інспекцією ходу будівництва рейкового сполучення. Як скоро можна буде дістатися аеропорту за допомогою залізниці?

- Насправді можна сказати, що ми отримали подарунок від "Укрзалізниці" і Кабміну в поточному році у вигляді залізничного сполучення з аеропортом. У стратегічному плані розвитку закладена обов'язкова необхідність такого сполучення на рівні пасажиропотоку 15 мільйонів осіб на рік. Згідно з нашими прогнозами, такий оборот ми отримаємо вже у наступному році. І це найяскравіший аргумент для експертів-скептиків, які люблять в усіх, навіть найправильніших починаннях, знаходити зраду, і розповідають про нерентабельність залізничного сполучення.

Це правильний проект державної ваги. По-перше, сполучення має бути регулярним, гарантованим. По-друге, проект реалізований "малою кров'ю". Самі посудіть. "Повітряний експрес" був запроектований під електропоїзд китайського виробництва. Загальна вартість проекту становила близько 370 мільйонів доларів. А поточний проект реалізується на базі рейкових автобусів "Pesa", які раніше експлуатувалися Львівською залізницею і вартість його подешевшала більш ніж у 10 разів.

Сподіваюся, вже у цьому році я сам як пасажир зможу скористатися послугами потяга і оцінити зручність цього виду транспорту.

- Тобто в наступному році ви плануєте вийти на пасажиропотік близько 15 мільйонів на рік? А в поточному?

- У поточному році ми обслужимо 12,5 мільйона пасажирів. Взагалі, аеропорт "Бориспіль" останні три роки демонструє істотне і стабільне зростання як у фінансових показниках, так і в пасажиропотоку завдяки правильно обраній хабовій стратегії, яка була затверджена указом президента України. Як результат, у травні поточного року ми очолили авторитетний рейтинг ACIEurope як найдинамічніший у своїй категорії аеропорт, увійшли до тридцятки найбільших платників податків України.

За півріччя 2018 року платежі до бюджетів перевищили заплановані фінпланом на 52%. За цей період ми заробили для держави понад 1 мільярд гривень.

- Повертаючись до залізниці, як ви загалом оцінюєте поточну роботу "Укрзалізниці"? До аеропорту ви ж працювали директором із пасажирських перевезень?

- Я у 2014 році перейшов із залізниці в аеропорт, а Швидкісну компанію в "Укрзалізниці" очолила людина, яка раніше працювала в нашій команді в аеропорту головним інженером. Він кадровий залізничник, кваліфікований, відповідальний. Тому оцінювати пасажирське господарство мені з нинішньої позиції важко, бо існує певний конфлікт інтересів. Ми, можна сказати, конкуренти. Ми боремося за пасажира, особливо в сегменті внутрішніх перельотів зі швидкісними поїздами "Інтерсіті". При ранньому бронюванні ціна на квиток в літак і перший клас швидкісних поїздів уже практично зрівнялася. І я в цьому питанні виступаю за чисті конкурентні умови.

Безумовно, про них рано говорити, поки залізниця продовжує виконувати соціальну функцію і за ціною кілограма ковбаси змушена продавати квитки в нічних поїздах і поїздах далекого прямування.

Не можна не відзначити величезні успіхи ПАТ "Укрзалізниця" в питаннях корпоративного управління. Зокрема зовсім нещодавно там була сформована наглядова рада. ЇЇ очолив Шевкі Аджунер, людина з колосальним досвідом. Також до неї увійшов Даніель Білак - людина, яка ефективно сприяла модерації питань аеропорту "Бориспіль" з авіакомпанією Ryanair. Інші члени наглядової ради знайомі мені меншою мірою, проте їхні послужні списки говорять самі за себе. Найважливішим є те, що члени наглядової ради відібрані на відкритому конкурсі відповідно до кваліфікації та досвіду.

Аеропорт поки "в черзі" на формування наглядового органу, і я щиро сподіваюся, що він буде не менш зірковим.

- Раз уже ви самі підняли цю тему. У ЗМІ нещодавно з'явилася інформація, що з приходом до Швидкісної компанії менеджера з "Борисполя" там нібито незаконно змінили контрагента з питань надання реклами в поїздах і завели туди компанію, що оперує в "Борисполі". Ви щось про це знаєте?

- Знаю, що надання рекламних послуг в аеропорту "Бориспіль", як і в "Укрзалізниці", є непрофільною діяльністю. Інше питання - економічна ефективність від передачі права займатися транзитною рекламою має бути високою, а сама діяльність професійною. Тобто, контрагент повинен мати відповідний досвід реклами у транспортних підприємствах, оскільки це пов'язане з певною специфікою діяльності. І якщо ці два критерії під час вибору рекламної компанії були дотримані, то не бачу причин для занепокоєння.

Без сумніву, завжди залишаються ті, хто не виграв. Програв, отже залишився незадоволений. Шукайте, кому вигідні обурення.

- На своєму Facebook ви опублікували звернення профспілки ДАП "Львівські авіалінії" до Володимира Гройсмана. Чи не могли б ви прокоментувати, адже, судячи з дат, справа давноминулого часу. Чому тема стала знову актуальною?

- Так. Прес-служба мені принесла ці папірці, і я не втримався. Перш ніж включитися в суть того, що відбувається, вирішив виправити орфографічні помилки. У мене було просто дежавю. Такі ж листи від того ж "міського божевільного" я отримував 10 років тому.

До слова, ухвала Вищого спеціалізованого суду 2013 року поставила жирну крапку в судових позовах цієї дивної, примарної профспілки до ДАП "Львівські авіалінії". По-перше, людина, яка пише ці безграмотні листи протягом останніх 10 років, не має на це представницьких функцій; по-друге, ця профспілка не має жодного відношення до підприємства ДАП "Львівські авіалінії".

А якщо з'ясовувати суть, то, як я вже казав, завжди треба дивитися, кому це вигідно. Коли два роки тому був конкурс на вакантну посаду Генерального директора "Міжнародного аеропорту "Бориспіль", то в інтернеті з'явилося багато замовлянки, спрямованої на мою дискредитацію. Розповідали про мого сина, який нібито отримав у подарунок нерухомість до свого 18-річчя. Забули тільки повідомити, що подарунок він отримав від своєї бабусі. А сама нерухомість є нашим сімейним активом багато років.

Сьогодні я у жодних конкурсах участі не беру, нікуди не балотуюся, політикою не займаюся і не планую. Єдиний висновок, який напрошується, що ця низькопробна заказуха спрямована на Сергія Підгородецького. Він, можна сказати, мій колишній підлеглий періоду роботи в ДАП "Львівські авіалінії". Пізніше він працював керівником авіакомпанії. А тепер він працівник "Укрзалізниці".

І якщо у Сергія є якісь амбітні плани або його принципова життєва позиція стала комусь кісткою в горлі, то я бажаю йому успіху, щоб це подолати.

Це ще один успішний приклад перетікання кадрів між авіацією та залізницею.