Гончарук заявив, що Україна не має шансів отримати транш МВФ

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що до кінця року Україна не зможе отримати наступний транш Міжнародного валютного фонду.

В інтерв'ю НВ він сказав, що зараз "дешевих" грошей для запозичення на зовнішніх ринках як ніколи багато. Однак питання запозичення під низький відсоток — "це питання довіри до країни, її здатності виконувати умови договорів, в нашому разі – ще і ключового договору з МВФ".

"Не бачу можливості отримання від МВФ грошей цьогоріч. Зараз читається стратегія побудови „ширми для Заходу". Мовляв, залучимо умовних Милованова, Маркарову в команду і взаємини відразу налагодяться. Але цього точно недостатньо", – вважає Гончарук.

За його словами, Україна не виконує домовленостей з МВФ, то зазіхаючи на незалежність НБУ, то формуючи неадекватний бюджет.

"Водночас президент раптом починає протиставляти інтереси західних кредиторів інтересам народу України, в президентській партії з’являється риторика про „соросят", а тільки-но ситуація притискає, всі біжать налагоджувати взаємини з МВФ. Так довіри не побудуєш", — вважає колишній глава уряду.

На думку Гончарука, ситуація не зміниться без серйозних змін у політиці президентської команди.

"Важливо розуміти, що Україна і МВФ взаємини підтримують, і є постійний діалог, але ось модель відносин змінилася. Якщо раніше це була модель між партнерами, яким вірили на слово, то зараз це робота за результатом. Наприклад, минув місяць тому „суперуспішний" саміт Україна — ЄС, але грошей ж не дали", — підсумував політик.

Варто відзначити, що у наступному році на погашення боргів знадобиться близько 600 млрд грн. Це приблизно 45% видаткової частини всіх витрат. Це в рази більше, ніж витрати на пенсії, медицину, армію. Фактично, вся країна працює на те, щоб виплачувати свої борги. Тому без кредиту МВФ Україна не впорається.

Співрозмовники OBOZREVATEL у Кабінеті міністрів розповідають: зараз є три питання, без вирішення яких Фонд відмовляється обговорювати конкретні дати:

Антикорупційне законодавство;

Ситуація навколо Національного банку;

Бюджет на 2021 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 листопада Україна погодила з Міжнародним валютним фондом фінансові показники проєкта державного бюджету на 2021 рік.

Того ж дня Кабінет міністрів затвердив до другого читання законопроєкт про держбюджет-2021.

27 листопада до Верховної Ради передали проєкт державного бюджету на 2021 рік. Головний фінансовий документ країни підготували для розгляду в другому читанні.