Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що економіка України в другому кварталі 2020 року впаде до рекордного мінімуму – 10%.

На це може вплинути не лише світова криза через пандемію, а й дії уряду. Такою думкою він поділився в коментарі журналісту за лаштунками програми "Свободи слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Чому впав ВВП? Тому що рівень споживання електроенергії впав на 10%. Бо закрилися кафе, ресторани, магазини, зменшилося виробництво, закриваються шахти… Це означає, що економіка лягає", – сказав політик.

Арсеній Яценюк

За словами експрем’єра, уряд спрогнозував падіння ВВП на рівні 5% за підсумками 2020 року. Однак він із цим не згодний.

"Скажу крамольну річ – це ще буде добрий показник. Це ще треба боротися за -5%. Адже якщо будуть працювати так, як зараз, то буде -10%", – впевнений Яценюк.

Водночас зауважив, що не варто слухати прогнозів на наступний рік, адже в нинішній ситуації навіть "не відомо, що буде завтра".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.