Експертна рада при Міненерго не підтримала ведення мит на дизпаливо

Експертна рада при Міністерстві енергетики виступила проти пропозиції ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) про введення мит на імпорт дизельного палива в розмірі 8,46%.

Про це повідомив член Експертної ради при Міністерстві, директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, пише "Цензор.НЕТ"

"Більшість присутніх на експертній раді висловилася проти", - повідомив Рябцев.

За його оцінками, введення мит призведе до виникнення дефіциту палива і зростання цін, якщо обсяги палива, на які поширяться обмеження, не будуть компенсовані українськими виробниками. При цьому ніяких гарантій або підтверджень, що ці обсяги будуть замішані внутрішніми виробниками, на поточний момент немає.

"Якщо хтось виступає із заявою про те, що йому заважають працювати на ринку, то природно, що він повинен надати якісь докази того, що, по-перше, йому заважають, по-друге, те, що він в змозі задовольнити потреби українського ринку самостійно в тому випадку, якщо будуть введені будь-які обмеження державою",-пояснив свою позицію Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, в липні "Укртатнафта" звернулася до Міненерго з проханням ініціювати введення спеціальних мит на імпорт дизпалива і скрапленого газу з Росії на рівні 8,46% вже з 1 серпня 2020 р.

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За оцінками "нафтогазової асоціації України", введення мит призведе до зростання цін і збитків економіки на рівні 11 млрд гривень на рік. Також обмеження на імпорт може зруйнувати диверсифіковану систему поставок палива на український ринок і посилити монополізацію групи "Приват" як власника Кременчуцького НПЗ.

Це друга спроба ПАТ" Укртатнафта " обмежити імпорт нафтопродуктів з початку поточного року. Ще в січні компанія звернулася з відповідним проханням до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, але в червні її заяву було відхилено.