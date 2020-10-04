Експертка, яка рахує "збитки" від "Роттердам+", має спільну нерухомість з оточенням Зеленського

Ірина Педь, яка робила експертизу на замовлення заводу групи Приват та начебто встановила збитки у справі "Роттердам+" на суму в 40 млрд гривень, пов’язана з оточенням президента України Володимира Зеленського. Про це свідчить розслідування "Наші гроші".

Як встановили журналісти, Ірина Педь є співвласницею двох квартир разом із Ольгою Музиченко – першою заступницею голови Антимонопольного комітету України. Чоловік Ольги Музиченко Сергій Сендзюк у березні 2019 року пожертвував півмільйона гривень у виборчий фонд Зеленського. Однак ці гроші йому було повернуто через порушення законодавства. Як встановив суд, Сендзюк на момент пожертви мав податковий борг у розмірі 1,5 тис грн. Його оштрафували на 1190 гривень.

Ще в одній з квартир, разом з Ольгою Музиченко і Іриною Педь співвласницею є Ніна Василівна Велика з Кривого Рогу.

Ірина Педь, яка підписала експертизу щодо "збитків" від "Роттердам+", є засновницею ТОВ "Експертна Група "Ес енд Ді". За даними "Прозорро", "Експертна Група "Ес енд Ді" у 2019-2020 роках отримало десяток замовлень НАБУ на проведення різних експертиз та досліджень на загальну суму понад 350 тис грн.