Прошел год после вручения подозрений Национальным антикоррупционным бюро по резонансному делу "Роттердам+". Я представляю сторону защиты и могу заявить, что за год следствие не продвинулось, ни одной внешней экспертизы им получить не удалось. В этом блоге я впервые привожу подтверждения законности формулы, исчерпывающие экспертизы как украинские, так и международные.

Формула "Роттердам+" является законной и обоснованной для рынка угля в Украине в 2016-2019 гг. по следующим основаниям:

Импортный паритет является единственно правильным индикатором для рынка угля в Украине.

Использование в формуле затрат на фрахт и перевалку из портов АRА (Амстердам-Роттердам-Антверпен) является обоснованным несмотря на то, что уголь фактически оттуда не едет.

Принцип импортной альтернативы не используется только в том случае, если на рынке есть профицит товара и уровень себестоимости "замыкающего" производителя, поставляющего продукцию на внутренний рынок, находится ниже импортной альтернативы. Себестоимость большинства шахт Украины находится выше импортного паритета в связи со сложными горно-геологическими условиями и хроническим недоинвестированием. Импортная альтернатива для установления цен на уголь является оправданной в качестве методики, дающей ценовые ориентиры участникам рынка и уменьшающей субъективный фактор.

Данное утверждение подтверждается рядом экспертиз и исследований, в частности Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и глобальной ассоциации Eurocoal (Брюссель):

1.Выгодная цена.

Целью принятия Порядка НКРЕКП являлось определение справедливой рыночной цены угля для Украины на базе разумной аппроксимации рыночных индикаторов. Утверждение порядка не предполагало фактический импорт угля из портов АRА. Расчет цены поставки угля из США, ЮАР и Колумбии с учетом фрахта до Украины превышает цену АPI2 с доставкой по маршруту АРА-Южный. Если цену на рынке формирует импорт, то необходимо учитывать все логистические затраты.

Данные тезисы также были подтверждены исследованием и экспертизами институций, чей авторитет не вызывает сомнений.

Таким образом, обоснованность нашей позиции подтверждена объективными заключениями независимых экспертов. Особую уверенность в нашей правоте нам придают два неоспоримых факта относительно формулы "Роттердам+".

Первое, текущая цена, по которой государственные шахты продают уголь на ТЭС, превышает уровень, который мог бы быть рассчитан по формуле "Роттердам+", а следовательно, говорить про убытки потребителей от применения формулы в корне не верно.

Второе, Президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, экс-премьер Алексей Гончарук путем подписания в этом году меморандума с МВФ фактически легитимировали формулу Амстердам+ для газа. Формула является полным аналогом формулы "Роттердам+" как в части привязки к европейскому индексу, так и в части затрат на транспортировку.

Непонятными остаются мотивы НАБУ и САП относительно двойных стандартов в отношении идентичных формул. Нам говорят, что рынок газа свободный, а угля – регулируемый, но это не так. Уголь свободно покупался и продавался на рынке Украины, вне зависимости от постановления НКРЭКУ. Нам говорят, что в газе другой бенефициар – госкомпания НАК Нафтогаз, а в угле – частный бизнес. Но мало того, что это не так, главное, что закон один для госкомпаний и для частного бизнеса, Конституция в равной мере охраняет все виды права собственности.