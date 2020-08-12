Експертиза про збитки у справі "Роттердам+" все ще триває – НАБУ

Експертиза, яка має підтвердити передбачувані збитки держави від дії формули "Роттердам+" за 2016-2019 рр., все ще триває. Про це йдеться у заяві НАБУ, оприлюдненій на офіційній станиці у Facebook.

"Експертне підтвердження правильності визначення розміру збитків за весь період ще триває", – заявили в НАБУ.

Причиною зупинки проведення розслідування НАБУ назвала бажання отримати інформацію від компетентних органів у закордонних юрисдикціях, до яких слідчі звернулися по міжнародну правову допомогу.

Стосовно інформації про відсутність у слідства необхідних для передачі до суду експертиз, НАБУ заявило, що має у своєму розпорядженні висновки державних експертних установ про можливі збитки за період другої половини 2016 і 2017 років та оцінку передбачуваних збитків за 2016-й – липень 2019 року.

Але водночас НАБУ визнало, що експертного підтвердження цих збитків за весь час дії формули "Роттердам+" у слідства на поточний момент немає.

Раніше повідомлялося, що 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" і правоохоронці не змогли передати справу до суду. За 3,5 роки, які тривало розслідування, НАБУ не знайшла підтвердження того, що дія формули завдала збитків.

В розслідування були залучені 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП. Загальні витрати держбюджету на їхню роботу за період розслідування склали 96 млн грн, за оцінками ексглави НКРЕКП Дмитра Вовка.

В кінці червня 2020 року інформацію про відсутність висновків експертизи, яка встановила б збитки від дії "Роттердам+", підтверджував і сам глава САП Назар Холодницький.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе також заявив, що у справі "Роттердам+" немає складу злочину, через що вона може розвалитися в суді.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована 1 липня 2019 року із введенням ринку електроенергії.

Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 року і до теперішнього часу діє при визначенні вартості природного газу для населення. Цей принцип – так звана формула "Амстердам+" – у червні 2020 року був прописаний у меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив зокрема президент Володимир Зеленський.