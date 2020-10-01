Експерти спрогнозували різке подорожчання хліба в Україні і назвали причину

Зростання вартості пшениці і продуктів її переробки, підвищення цін на цукор, соняшникову олію, а також девальвація гривні практично на 20% із початку 2020 року призведуть до подорожчання базових продуктів хлібної групи.

Про це повідомило Інтерфакс-Україна. Про прийдешнє подорожчання заявив віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) Юрій Дученко.

"З початку року вартість пшениці зросла на 40%, тільки за вересень – на 25%, що неминуче призводить до зростання цін на борошно, яка становить до 50% від собівартості хліба. Крім того, тільки за останній тиждень на 30% зросли ціни на цукор, з початку року на 50% подорожчала соняшникова олія", – зазначив Дученко.

Також, за його словами, через девальвацію гривні виросла вартість імпортних комплектуючих для хлібопекарського обладнання, на 20% подорожчали упаковка, енергоносії, логістичні послуги.

Крім того, до додаткових витрат призвели карантинні заходи, пов'язані з COVID-19. Це стосується не тільки дезінфекції та додаткового санітарного контролю, а й витрат на упаковку, а також переобладнання ліній для її використання.

Дученко наголосив, що за таких умов уже найближчим часом підвищення цін на хліб неминуче.

"На жаль, стримувати їх більш не є можливим. Пекарський бізнес не здатний вплинути на формування цін на пшеницю, логістику, енергоносії, які безпосередньо впливають на собівартість хліба", – заявив віцепрезидент ВАП.

Він також додав, що подорожчання, ймовірно, зачепить не тільки хліб, але й кондитерської групи.

"Ми бачимо безпрецедентне підвищення цін на цукор, яке не має жодного економічного обґрунтування. Ми вже звернулися до Антимонопольного комітету з вимогою розслідувати можливу монопольну змову на цьому ринку", – сказав Дученко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства спрогнозувало зростання інфляції на початку 2021 року, що призведе до зростання цін на продукти й товари.