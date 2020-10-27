Експерт запропонував знайти дієвий механізм підтримки виробників вагонів

Для підтримки вітчизняного виробника залізничних вагонів потрібно запроваджувати дієві фінансові механізми, а не просто забороняти використання старих вагонів. Про це заявив економічний експерт Андрій Новак, коментуючи рішення Мінінфраструктури ввести обмеження на експлуатацію вагонів, які досягли 33-річного віку.

"Підтримувати національного виробника треба, але підтримка не може здійснюватися заборонами на будь що. Треба враховувати реальний стан і УЗ, і приватних численних перевізників, і їхню фінансову спроможність замовляти нові вагони", - сказав Новак.

На його думку, держава має запропонувати дієвий фінансовий механізм підтримки вітчизняних виробників.

"Щоб підтримка була більш дієвою, уряд має планувати більш фінансовий механізм як для виробництва вагонів вітчизняними виробниками, так і для закупівлі УЗ і іншими операторами залічних перевезень. Тоді це буде дійсно дієва підтримка. А просто забороною старих вагонів підтримку не зробиш, бо від цього не з’являться гроші ні у виробника, ні у замовника", - вважає Новак.

Експерт наголосив: ухвалення рішення про списання старих вагонів спровокує дефіцит рухомого складу і створить проблеми багатьом вантажовідправникам.

"В цих умовах зараз силовим рішенням не допускати до перевезень так званих старих вагонів – це означає створити ще більший дефіцит і ще більші проблеми. Тим більше враховуючи, що аграрний сектор у нас останніми роками постійно зростає – зростає і зокрема аграрний експорт. І в цих умовах створювати додаткові проблеми з перевезенням як мінімум нелогічно і неприпустимо", - пояснив Новак.

Окрім того, він звернув увагу, що заборона використання старих вагонів не означає, що оновлювати парк будуть лише вагонами вітчизняного виробництва, цілком можливий їх імпорт з Росії чи Білорусі.

Нагадаємо, 8 жовтня Міністерство інфраструктури України опублікувало проект Наказу "Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті", яким передбачено скорочення в Україні вагонного парку шляхом заборони продовження терміну використання вагонів з строком експлуатації, що перевищує нормативний. Згідно з проектом Наказу, обмеження пропонується застосувати в тому числі і до напіввагонів — найбільш масового виду парку, в якому перевозиться практично увесь обсяг вугільної продукції. Зокрема, пропонується заборонити продовжувати термін експлуатації напіввагонів старше 33 років (1,5 нормативних терміни служби) з поступовим зменшенням граничного терміну служби з 33 років до 22 в період 2021-2029 років, окрім вагонів, для яких термін на даний момент вже продовжено.

Народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що така ініціатива Мінінфраструктури призведе до списання 89 тисяч вагонів, що викличе дефіцит рухомого складу і як наслідок - колапс в промисловості та агросекторі.

Водночас президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що списання вагонів через скорочення терміну експлуатації змусить "Укрзалізницю" купувати нові, хоча значно важливіше направляти інвестиції в оновлення залізничної інфраструктури, яка нині перебуває у критичному стані.