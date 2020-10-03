Експерт, яка нарахувала 40 млрд "збитків" від "Роттердам+", заангажована: ексголова НКРЕКП показав документи

Експерт Ірина Педь, яка начебто встановила "збитки" від застосування формули "Роттердам+", раніше робила експертизу на замовлення заводу групи Приват.

Про це на сторінці у Facebook повідомив колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк. Він також оприлюднив скани документів, які доводять, що співробітниця ТОВ "Експертна група "ЕС енд ДІ" Ірина Педь у вересні 2019 року підписала експертизу, замовлену Нікопольським заводом феросплавів, який входить до заводів групи Приват.

"Ось вам чергове підтвердження союзу НАБУ та заводів групи. В мережі поширюють інформацію про нову експертизу, замовлену НАБУ у "незалежного" експерта з 40 млрд грн "збитків". Але є одна важлива деталь для різкості картинки – ця сама експерт на замовлення заводів групи Приват встановила збитки для цих самих заводів", – написав Вовк.

"Документальне підтвердження виконання одним і тим самим незалежним експертом збитків для Нікопольского заводу феросплавів та на замовлення НАБУ", – наголосив Дмитро Вовк.

Сканкопія документів Фейсбук Дмитра Вовка

Сканкопія документів Фейсбук Дмитра Вовка

Як повідомляв OBOZREVATEL, приватна фірма, яка через місяць після закриття справи "Роттердам+" нібіто підтверділа "збиток" від дії формули, до цього займалась оцінкою спадщини і боргів фізосіб по кредитних картах.