Учений спрогнозував гостру нестачу води по всьому Криму найближчими місяцями

Через загрозу теплої зими та повне спустошення водних стоків проблема з питною водою невдовзі охопить увесь Крим і навряд чи осінні дощі зможуть її розв'язати.

Про це OBOZREVATEL сказав в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк. За його словами, опади йтимуть перш за все на насичення поверхневого шару землі, а не на формування водних стоків.

"Навіть якщо будуть великі дощі – вони йтимуть спершу на зволоження території, а вже потім на формування стоків. Але кліматичні умови говорять про те, що навряд чи найближчим часом це станеться. Є загроза теплої зими й малих опадів, тому водна проблема охопить увесь Крим", – пояснив учений.

За його словами, через попередні маловодні роки ресурси постійно виснажувалися. А цьогоріч водний баланс і зовсім був від'ємний, через що не вдалося нічого накопичити, а всі запаси вичерпалися ще в серпні.

"Усі опади, які випадали, пішли на насичення території поверхневого шару, що зневоднився в період посухи як літа, так і попередніх років. Стоки навіть не почали формуватися. Тому проблема із забезпечення кримчан водою, зокрема питною, найближчими місяцями не розв'яжеться", – наголосив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами представника президента у Криму Антона Кориневича, в окупованому Криму проблема з водою сталася через неправильні дії Росії, яка перекидала ресурси для потреб військових. Нині на півострові склалася катастрофічна ситуація, про що свідчать фотографії водосховищ.