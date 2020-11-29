Експерт розповів про популярний спосіб підробки горілки

Серед усіх алкогольних напоїв в Україні найчастіше підробляють горілку. Фальсифікату пива немає.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів експерт алкогольного ринку Ростислав Чайківський. "Переважна більшість горілки, яку наливають у барах і ресторанах, не є справжньою горілкою", – заявив він.

"Вони переважно купують її на розлив у тих, хто продає фальсифікований алкоголь", – додав експерт.

Водночас він зазначив, що не завжди фальсифікований алкоголь є неякісним. "Є виробники, які всю продукцію ллють на одній лінії, але на частину клеять акцизні марки, з яких сплачують акциз, а на частину – підроблені акцизні марки".

Експерт сказав, що звичайний споживач навряд чи зможе відрізнити фальсифікат від оригінального продукту. Утім, він порадив не купувати алкоголь в інтернеті й віддавати перевагу великим торговельним мережам. За його словами, у великих супермаркетах ризик придбати фальсифікат значно нижчий.

До того ж Чайківський запевнив, що "підробляти пиво немає сенсу". "Там немає таких акцизів, як на міцні алкогольні напої. Тому щодо пива можна не турбуватися".

Як писав OBOZREVATEL, 2021 року уряд планує підвищити акцизи на алкоголь.