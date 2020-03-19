Експерт пояснив українцям, що відбувається з курсом долара

Тактика Національного банку України щодо запобігання падіння курсу гривні за допомогою продажу валюти з резервів є правильною.

Про це заявив аналітик інвестиційної групи "Універ" Михайло Федоров, передає УНІАН.

"В минулому році НБУ поповнив резерви на $7,9 млрд, стримуючи курс. Зараз відбувається зворотний процес. Це практика багатьох центральних банків - так згладжується амплітуда коливань", - сказав експерт.

За його словами, без інтервенцій НБУ девальвація гривні була б більш глибокою і стрімкою, а втрати бізнесу і громадян через таку девальвацію - більш суттєвими. Федоров вважає, що стабілізація валютного ринку і фінансування бюджету сприятиме використанню валюти, що залишилася у "Нафтогазу" від виграшу в арбітражі у російського "Газпрому" для покупки українських облігацій внутрішньої державної позики.

"Дивіденди - історія довга, а ОВДП можна хоч завтра купити, і відсотки потім повернуться", - пояснив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні довідковий курс долара по відношенню до гривні 19 березня склав 27,26 грн/$. Таким чином він виріс у ціні на 20 копійок за добу, євро збільшився в ціні на 7 копійок.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся