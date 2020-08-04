Ексміністр Рева озвучив справжній рівень безробіття в Україні

Ексміністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що рівень безробіття в Україні в порівнянні з початком року зріс вдвічі.

Про це повідомляє "5 канал". Так він прокоментував інформацію про те, що згідно з оновленим прогнозом Національного банку, зростання рівня безробіття вже в цьому році нібито очікується до 10%. За словами Реви насправді ж, безробіття на рівні 9% в Україні було ще на початку 2020 року. А сьогодні, говорить колишній чиновник, цю цифру треба множити на два.

"Якщо у нас 1,5-1,7 млн осіб безробітних – це за методикою Міжнародної організації праці – це означає що це 9% людей безробітних. Якщо на сьогодні приблизно 3 млн, то цю цифру можна множити на два. Це 15-16%, до 18% активного населення у нас безробітні. Це колосальна цифра", – вказує експерт.

Рева додав: з осені, коли цикл польових робіт закінчиться, а сезонне безробіття додасться – ця проблема дуже гостро постане. Особливо на осінньо-зимовий період.

Відзначимо, що в Україні за три місяці карантину стрімко збільшилася кількість безробітних, що, зокрема, негативно вплинуло і на рівень заробітних плат. Головні причини зростання безробіття – це закриття бізнесу, кадрові скорочення і масове повернення в Україну трудових мігрантів.

Велика кількість безробітних створює високу конкуренцію на робочі місця. Це дозволяє роботодавцям завищувати вимоги до потенційних працівників і "здешевлювати" вакансії, що істотно знижує рівень зарплат.

Україна – не єдина держава, яка зіткнулася з ростом безробіття. Це загальносвітовий тренд. Відчула це і Європа – найбільший імпортер українських трудових ресурсів. Багатьом європейським компаніям доводиться скорочувати штат і звільняти, зокрема, українських працівників.