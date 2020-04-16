Ексміністр фінансів Уманський не виплачує свій кредит в $120 тисяч – ЗМІ

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський не виплачує кредит на суму в $120 тисяч і прострочує платежі, як за основною сумою кредиту, так і за відсотками.

Про це стало відомо з реєстру судових рішень, передає ZIK.

16 січня 2020 року Дніпровський районний суд в Києві задовольнив позов УкрСиббанку до Уманського про стягнення загальної заборгованості в сумі 67 925 доларів, а також пені в розмірі понад 91 тисячі гривень.

Сам кредит екс-міністр взяв ще у листопаді 2007 року, згідно з його декларацією про доходи.

Ігор Уманський

На даний момент Уманський ще винен банку трохи менше 60 тисяч доларів.

При цьому раніше він декларував колекцію картин та ювелірних виробів вартістю близько 30 млн доларів, машину вартістю в 35 тисяч доларів і 25 тисяч доларів і 12 тисяч євро готівки.

"Ймовірно, що "антикризовий" менеджер Ігор Уманський, який раніше працював в урядах Юлії Тимошенко і Арсенія Яценюка, а також був радником президента Порошенка, маючи величезну кількість нерухомості, коштовностей, дорогий автомобіль і грошей, не хоче віддавати взятий кредит через аферизм", – пише видання.

Треба зауважити, що він перебував на посаді міністра фінансів України з 4 березня по 30 березня 2020 року і це найкоротше перебування на цій посаді за часів незалежної України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня Верховна Рада відправила у відставку міністра фінансів Ігоря Уманського.

На позачерговому засіданні 30 березня парламент затвердив на посаді міністра фінансів Сергія Марченка.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!