Ексміністр фінансів попередив про можливу проблему 2021 року

2021 року Україна може стикнутися з тим, що великий дефіцит державного бюджету не буде чим профінансувати.

На приватизацію можна не розраховувати, з Міжнародним валютним фондом також можуть виникнути проблеми. Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України, ексміністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Стосовно наступного року. Дефіцит планується дуже великий, планується профінансувати його за рахунок запозичень. Забудьте про приватизацію, ніхто не буде купувати українські підприємства, коли в державі такий безлад і коли продовжується криза. Ніхто не буде брати на себе таких ризиків", – заявив він.

Так, за словами ексміністра, залишається єдиний шлях – зовнішні запозичення, але й тут виникає низка проблем.

"Ці запозичення можливі тільки за умови, що є співпраця з Міжнародним валютним фондом. А ключова проблема співпраці з МВФ – це навіть не питання бюджету. Це питання того, що протягом останніх трьох місяців свідомо нищилася боротьба з корупцією", – наголосив Данилюк, маючи на увазі ситуацію конституційної кризи в країні.

"Це створило дуже серйозну перепону для продовження співпраці з цією організацією", – переконаний він.

Данилюк додав, що для міжнародних інвесторів і фінансових інституцій не суттєво, хто саме винен у ситуації, що склалася – Конституційний суд чи інші структури української влади.

"Насправді, життя досить жорстке. Є Україна, є влада в Україні, є Конституційний суд. Інвестори дають гроші Україні, МВФ працює з Україною. Не вдасться одній частині влади в Україні перекидати провину на іншу", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, Офіс президента опублікував заяву, в якій пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "буде збережено або в крайньому разі відновлено". Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Україна втратила довіру з боку МВФ.