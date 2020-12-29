Екскерівник ДФС пояснив, чому виписав собі премію у 1000% від зарплати

Колишній тимчасовий виконувач обов'язків керівника Державної фіскальної служби Денис Гутенко заявив, що виписав собі премію у 1000% від окладу, оскільки компенсував зарплату за кілька місяців.

"У цей період відбувався розподіл ДФС на Державну податкову службу, митницю і податкову міліцію. Гроші з ДФС на ДПС було перекинуто раніше, ніж за фактом переходили люди до нової структури. Тому у ДФС періодично не було грошей на виплату зарплати", – повідомив Гутенко в Facebook.

За його словами, у якісь місяці надбавка була, а в якісь ні. Це залежало від фінансування Міністерством фінансів.

"Тому в той місяць прийшло фінансування і була виплачена зарплата персоналу за кілька місяців шляхом підвищення надбавки в одному місяці. Виплата надбавок на держслужбі у центральних органах може йти в сотнях відсотків до окладу. А у мене до того ж ці сотні застосовувалися до окладу за моєю основною посадою – директора департаменту. звідси і така цифра", – підкреслив Гутенко.

Колишній т.в.о. ДФС заявив, що в результаті слідчий Державного бюро розслідувань підготував, а прокурор погодив клопотання про взяття його під варту. Гутенка підозрюють у перевищенні службових повноважень, що загрожує йому від семи до десяти років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, з 5 вересня 2018 року до 17 липня 2019 року в. о. глави ДФС був Олександр Власов. Він звільнився за власним бажанням після скандалу з президентом України Володимиром Зеленським.

З 23 липня 2019 року до 12 лютого 2020 року обов'язки керівника фіскальної служби виконував Денис Гутенко, з 12 лютого до 25 листопада – Сергій Солодченко, а з 25 листопада – Дмитро Сосинович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2019 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби з метою розділити її на Державну податкову та Державну митну служби.