Ексголова податкової Верланов назвав фейком інформацію про затримання СБУ

Роман Груша Економіка 11:33, 21.10.2020 Оновлено: 11:41, 21.10.2020

Колишній голова Державної податкової служби Сергій Верланов назвав фейком інформацію про те, що його затримали співробітники Служби безпеки України.

"Це такий само фейк, як і повідомлення про підозру та й вся ця сфабрикована справа. Наразі я перебуваю в офіційній відпустці як державний службовець Державної податкової служби поза штатом", – пише Верланов на своїй сторінці у Facebook.

Він підкреслив, що ця справа частково про політику, частково про особисту помсту.

За словами Верланова, очевидним доказом безпідставності звинувачень є сам факт "розслідування" справи СБУ, яка не має до питання зловживань владою жодного стосунку. В межах антикорупційної інфраструктури справа мала бути виключно підслідна НАБУ.

"Замість боротьби зі справжніми корупціонерами влада піариться, "доганяючи" реформаторів, і мій випадок тут не поодинокий. Є справи у Макса Нефьодова, доволі недвозначні перевірки проходять у "Нафтогазі", іде пресинг реформаторської команди в керівництві Нацбанку та інших людей, що змінювали країну на краще.

Водночас колишній голова Державної податкової служби наголосив, що за час каденції у нього з’явилось багато впливових ворогів.

"Вони, на жаль, повернулись до влади і не тільки відмотують реформи, але й переслідують тих, хто міняв систему. Конвертатори, спиртова мафія, чиновники та політики, чиїх людей я відмовлявся брати на посади, податківці минулих та позаминулих часів, яких я відсунув від корупційного корита", – резюмував Верланов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 24 квітня на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України звільнили голову Державної митної служби Максима Нефьодова і главу Державної податкової служби Сергія Верланова.

  • Колишній голова Державної податкової служби України Сергій Верланов заявив, що після заміни його команди повернеться "бєспрєдєл" з аудитами, маски-шоу і ставлення до бізнесу, як до злочинців.

  • Співробітники Служби безпеки України від 7 травня провели обшуки в квартирі колишнього глави Державної податкової служби України Сергія Верланова.

  • Справа СБУ проти компанії "АрселорМіттал" – чіткий сигнал про згортання реформи апеляції, яку було проведено за керівництва податкової Сергієм Верлановим. Таку думку озвучив сам Сергій Верланов.

  • 20 жовтня колишньому голові Державної податкової служби України повідомили про підозру у зловживанні владою і службовим становищем.

    "Досудовим розслідуванням встановлено, що ексчиновник незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн грн. Цим документом Офісом великих платників податків ДПС України було донараховано рентну плату за користування надрами одного з найбільших металургійних комбінатів країни", – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора України.

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