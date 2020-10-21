Ексголова податкової Верланов назвав фейком інформацію про затримання СБУ

Колишній голова Державної податкової служби Сергій Верланов назвав фейком інформацію про те, що його затримали співробітники Служби безпеки України.

"Це такий само фейк, як і повідомлення про підозру та й вся ця сфабрикована справа. Наразі я перебуваю в офіційній відпустці як державний службовець Державної податкової служби поза штатом", – пише Верланов на своїй сторінці у Facebook.

Він підкреслив, що ця справа частково про політику, частково про особисту помсту.

За словами Верланова, очевидним доказом безпідставності звинувачень є сам факт "розслідування" справи СБУ, яка не має до питання зловживань владою жодного стосунку. В межах антикорупційної інфраструктури справа мала бути виключно підслідна НАБУ.

"Замість боротьби зі справжніми корупціонерами влада піариться, "доганяючи" реформаторів, і мій випадок тут не поодинокий. Є справи у Макса Нефьодова, доволі недвозначні перевірки проходять у "Нафтогазі", іде пресинг реформаторської команди в керівництві Нацбанку та інших людей, що змінювали країну на краще.

Водночас колишній голова Державної податкової служби наголосив, що за час каденції у нього з’явилось багато впливових ворогів.

"Вони, на жаль, повернулись до влади і не тільки відмотують реформи, але й переслідують тих, хто міняв систему. Конвертатори, спиртова мафія, чиновники та політики, чиїх людей я відмовлявся брати на посади, податківці минулих та позаминулих часів, яких я відсунув від корупційного корита", – резюмував Верланов.

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