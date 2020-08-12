Ексчиновник пропонував хабар за те, що ми не будемо інвестувати в Україну, – Пономарьов

Один з колишніх державних посадовців України пропонував компанії Іллі Пономарьова хабаря за те, щоб той не інвестував в нашу країну.

Про це ексдепутат Держдуми і підприємець розповів в інтерв'ю виданню "Гордон". На його думку, таке відбувається через те, що так звана українська еліта хоче грабувати країну поодинці.

"Я прямо цитую одного з представників попередньої еліти, яка вже знаходиться поза владою, але який є одним з великих українських бізнесменів. Це просто його дослівна цитата. Один з колишніх чиновників мені пропонував хабар за те, що ми не будемо інвестувати в Україну. він пропонував проінвестувати в нашу компанію за умови, що ми будемо інвестувати в іншу країну", – заявив він.

Пономарьов також сказав, про яку суму йшлося.

"Нам тоді потрібно було підняти гроші, $10 млн, для створення Trident. Він сказав, що закриє ці потреби за умови, що ми будемо інвестувати не в Україну. Ось... Звичайно, не звучало слово "хабар", тобто не мені в кишеню, а інвестиції в компанію", – прояснив підприємець.

Він також сказав, що йому рекомендували придивитися до інших країн.

"Ви ж розумні, – говорив він, – придумаєте самі. Є прекрасні країни: Словаччина, Польща, Сполучені Штати, Оман, наприклад". Було й таке..." – підсумував бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна після завершення пандемії коронавірусу зосередиться на підтримці українського експорту і залученні інвестицій з-за кордону.

20 травня президент України Володимир Зеленський сказав, що законопроєкт про "інвестиційних нянь" в Раді зареєструють найближчим часом. Також восени буде відкрито Інвестиційний офіс, який замінить всі держпідприємства в цьому напрямку при органах влади.

Зеленський вирішив замінити всі правоохоронні підрозділи, які займаються розслідуванням економічних злочинів, на єдиний орган фінансових розслідувань.

Пізніше стало відомо, що українські компанії також зможуть претендувати на "інвестиційних нянь".