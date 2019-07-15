Ексневістка Ющенка відреагувала на великий грошовий скандал

Колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка Єлизавета заявила, що не має ніякого відношення до крадіжки грошей із банків Молдови.

"Побачила стрімке поширення такої інформації про себе. Знаючи напевно, що нічого подібного ні на які мої рахунки не надходило, все одно зв'язалася зі своїми банками і перевірила", – пише вона в Instagram.

"Як я і передбачала, Молдова від мене залишилася, як і раніше, так само далеко, як і до цих фейкових статей. Тому абсолютно офіційно заявляю, що ні я, ні мій чоловік, не маємо ніякого відношення до того, що журналісти так старанно намагаються видати за своє розслідування", – підкреслила Єлизавета Ющенко.

Зокрема, детективи американської компанії Kroll, які займаються розслідування крадіжки грошей із банків Молдови, заявили, що на рахунок колишньої невістки третього президента України з виведених грошей були переведені $50 тис.

"Вона отримала $50 тис. на свій рахунок в американському банку. Після розлучення з Андрієм Ющенком вона знову вийшла заміж і деякий час жила в Америці. Журналістам говорила, що її новий чоловік – бізнесмен", – зазначалося у повідомленні.

Єлизавета Ющенко заявила, що не має ніякого відношення до крадіжки грошей із банків Молдови "24 канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків – Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, був виведений за кордон приблизно мільярд доларів.

Банки були ліквідовані, а кошти вкладникам і економічним агентам повернуті за рахунок активів держави. Розслідуванням ситуації за рішенням Національного банку Молдови у 2015 році зайнялася міжнародна компанія Kroll.

Парламент Молдови створив спеціальну комісію з розслідування всіх обставин крадіжки коштів з молдовської банківської системи.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся